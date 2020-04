Face au non-respect des consignes de confinement, les autorités ont décidé de durcir les règles strictes imposées par le gouvernement, en limitant la pratique sportive.

Il y a encore trop de Joggeurs dans les rues et autour des parcs et qui pour la plupart d’entre eux ne respectent pas les horaires de confinement. C’est le constat amère que fait le gouvernement depuis quelques jours. Un constat qui pousse à mettre en place un durcissement des règles.

Les soignants ne cessent de le marteler : Il faut rester chez vous ! Si une majorité de français a bien compris la nécessité de rester confiner, une minorité d’entre eux continuent à sortir en toute impunité, pour faire du sport et des activités en extérieur. Sauf que tout cela va changer dès ce mardi 8 avril.



Les activités sportives individuelles entre 10h et 19h interdites à Paris

Faire son jogging à Paris entre 10h et 19h ne sera donc plus possible dès ce mercredi 8 avril. Et pour cause, la maire de Paris, Anne Hidalgo, et le préfet de Police ont pris un arrêté visant à interdire toute activité sportive individuelle, comme le rapporte nos confrères de LCI. Elles seront autorisées uniquement à partir de 19h et ceci jusqu’au lendemain 10h.

Le but étant de limiter l’affluence des sportifs dans les rues. La maire de Paris et le préfet de Police qui souhaitent « éviter tout risque de relâchement des mesures de confinement par un regain d’affluence dans l’espace public, à la faveur d’une météo clémente. »

Anne Hidalgo et Didier Lallement qui rappellent à nouveau que les sorties, même autorisées, doivent être strictement limitées à ce qui est urgent et indispensable (…) comme le précise le communiqué de la préfecture de Police.