Christian Quesada condamné à trois ans de prison

L’ex candidat, grand vainqueur de l’émission des 12 coups de midi sur TF1, a été condamné ce mercredi à trois ans de prison par le tribunal de Bourg-en-Bresse.

Le verdict est tombé ce mercredi pour l’ancienne étoile du midi, Christian Quesada, accusé de « corruption de mineurs » et « détention et diffusion d’images pédopornographiques ».

Le procès qui s’est tenu à huit-clos et en visioconférence à Bourg-en-Bresse, a condamné l’ancien candidat, , Christian Quesada, grand vainqueur de l’émission des 12 coups de midi, à trois ans de prison avec maintien en détention et 5 ans de suivi socio-judiciaire avec 3 ans d’emprisonnement en cas de non-respect.

Son avocat le lâche quelques instants avant le début de l’audience

On apprend également que quelques instants avant le début de l’audience de ce mercredi, l’avocat de Christian Quesada, Me Christophe Camacho, a décidé de ne plus défendre son client. Plusieurs médias évoquent des divergences qui seraient apparues entre l’avocat et son client qui se sont entretenus en visioconférence avant le début de l’audience.

Christian Quesada qui avait été désigné grand gagnant au jeu de TF1 après 193 participations et après avoir remporté près de 809.392 euros de gains, était incarcéré depuis le 27 mars 2019 dans le cadre d’une enquête qui avait démarré à la fin de l’année 2017 suite à la plainte d’une mineure.

Au cours de cette même enquête, les gendarmes qui avaient fait une perquisition à son domicile, avaient mis la main sur des disques durs contenant des milliers d’images et vidéos pédopornographiques. Au cours de son audition, le candidat avait avoué les faits.

Christian Quesada sera désormais inscrit au FIJAIS, le fichier des auteurs d’infractions sexuelles. Ce dernier devra également verser 2000 euros de dommages et intérêts pour l’association partie civile, la Fondation pour l’Enfance.