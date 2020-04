Posted by La Rédaction on. Updated:

Information Coronavirus du Mercredi 8 avril

562 décès et 3881 nouveaux cas en l’espace de 24 heures, ce sont les derniers chiffres établis par Santé Publique France ce mercredi 8 avril.

La France compte désormais 82.048 cas confirmé sur le territoire. 7148 personnes se trouvent actuellement réanimation. C’est 482 personnes supplémentaires en l’espace de 21 heures. Le pays qui compte désormais 10869 morts depuis le début de l’épidémie du Covid-19

21254 patients ont toutefois pu sortir de l’hôpital pour regagner leurs domiciles, soit 2022 en l’espace de 24 heures.

Information Coronavirus du Mardi 7 avril

Santé Publique France a publié les derniers chiffrent du nombre de victime concernées par le Covid-19 en France.

Ce mercredi 7 avril, 607 personnes sont décédées et 3777 nouveaux cas ont été confirmés en l’espace de 24 heures. Le bilan vient désormais de dépasser la barre des 10.000 morts en France avec 10328 décès.

7131 personnes se trouvent actuellement en réanimation, c’est 518 personnes de plus en l’espace de 24 heures sur notre territoire. 2161 personnes ont quant à eux pu quitter l’hôpital pour rejoindre leur domicile.

Vers un renforcement plus stricte des mesures de confinement

Dès demain (mercredi 8 avril), les activités sportives individuelles vont être très limitées. En effet, la maire de Paris Anne Hidalgo et le Préfet de police, Didier Lallement, ont annoncé mardi que la pratique du sport individuel en extérieur sera interdite de 10h à 19H. Le sport pourra toutefois se faire dès 19H jusqu’au matin 10H.



Le but étant de limiter l’affluence des sportifs dans les rues. La maire de Paris et le préfet de Police qui souhaitent « éviter tout risque de relâchement des mesures de confinement par un regain d’affluence dans l’espace public, à la faveur d’une météo clémente. »

Information Coronavirus du Lundi 6 avril

Selon les tous derniers chiffres du gouvernement, 833 personnes sont décédées et 5171 nouveaux cas ont été identifiés en l’espace de 24 heures en France.

8911 personnes sont décédées du Covid-19 sur notre territoire depuis le début de l’épidémie. 7072 personnes se trouvent actuellement dans un état grave. Le pays compte désormais 98010 cas de contamination.

Information Coronavirus du Dimanche 5 Avril

Selon les informations publiées ce dimanche 5 avril par Santé Publique France, le pays connait 70478 cas confirmés depuis le début de l’épidémie.

1873 nouveaux cas et 518 décès (Esphad compris) ont été recensés en l’espace de 24 heures sur le territoire. Un bilan qui s’élève à un total de 8078 décès en France.

16183 patients ont quant à eux pu rentrer à leur domicile après avoir été hospitalisés, selon les données établies par les centres hospitaliers participants à SI-VIC. 6978 personnes se trouvant actuellement hospitalisées en réanimation selon ces mêmes données.

Information Coronavirus du Samedi 4 Avril

La France compte désormais 7560 morts du Covid-19 ce samedi 4 avril.

4267 nouveaux cas et 1053 (Ehpad compris) décès ont été recensés en l’espace de 24 heures sur notre territoire. La France qui compte désormais 68605 cas confirmés sur tout le pays.

49684 personnes ont été hospitalisées depuis le début de l’épidémie, dont 28143 qui sont toujours à l’hôpital. 15438 personnes ont quant à elles pu retourner à leur domicile après hospitalisation selon les données remontées par les centres hospitaliers participants à SI-VIC.

6838 personnes se trouvent actuellement en réanimation. A noter que 21348 cas ont été confirmés en ESMS (Établissements sociaux et médico-sociaux).

Information Coronavirus du Vendredi 3 Avril

5233 nouveaux cas en l’espace de 24 heures. C’est le tout dernier bilan de l’épidémie de coronavirus en France.

Le bilan s’alourdit une fois de plus ce vendredi avec 588 personnes décédées en l’espace de 24 heures, avec un bilan total de 6507 morts sur le territoire national comme l’a rapporté ce 3 avril, Jérôme Salomon, le directeur général de la Santé au cours d’un point presse.

27432 personnes sont actuellement hospitalisées en France et 14008 ont quant à elles pu sortir de l’hôpital selon les derniers chiffres publiés par Santé Publique France. Le pays qui compte un total de 64333 cas confirmés depuis le début de l’épidémie du Covid-19. Depuis 48 heures, le gouvernement a rendu publique le nombre de victimes touchées par le coronavirus dans les Ehpad, avec un tout dernier chiffre ce vendredi soir de 1 416 morts.

Information Coronavirus du Jeudi 2 Avril

Ce jeudi soir, un tout dernier bilan publié par Santé Publique France fait état de 4503 décès et 59105 nouveaux cas confirmés sur l’ensemble du territoire.

C’est 471 nouveaux décès en l’espace de 24 heures en France. En ce jeudi 2 avril, et pour la première fois depuis le début de l’épidémie, le Directeur Général de la Santé, Jérôme Salomon, a donné un chiffre provisoire du nombre de décès dans les Ehpad. Un chiffre portant à 884, le nombre de décès dans les maisons de retraite depuis le début de cette crise sanitaire.

Information Coronavirus du Mercredi 1er Avril

Ce mercredi 1er avril, la France compte 56989 cas confirmés et 4032 décès en France.

C’est 509 décès supplémentaires en l’espace de 24 heures sur notre territoire. Le plus lourd pic enregistré depuis le début de l’épidémie. 4861 nouveaux cas ont été détectés en 24 heures.

Information Coronavirus du Mardi 31 Mars

Ce mardi 31, la France vient d’enregistrer son plus lourd bilan de victimes. En l’espace de 24 heures, ce sont 499 qui sont décédées du Covid-19.

Le bilan total de victime s’élève ainsi à 3523 morts sur le territoire et 52128 cas confirmés selon les toutes dernières données de Santé Publique France.

Information Coronavirus du Lundi 30 Mars

Ce lundi 30 mars, Santé Publique France dresse un tout dernier bilan du nombre de nouvelles victimes du coronavirus en France.

418 nouveaux décès en l’espace de 24 heures et 3024 personnes tuées du Covid-19 sur notre territoire. C’est le tout dernier bilan rapporté par les autorités sanitaires ce lundi.

44550 personnes ont été contaminés depuis le début de l’épidémie en France.

Information Coronavirus du Dimanche 29 Mars

Dans un tout dernier bilan publié par Santé Publique France ce dimanche, La France compte désormais 40174 cas confirmés sur tout le territoire.

2606 personne ont été tuées par le Covid-19 depuis le début de l’épidémie en France. 292 décès et 2599 nouveaux cas de contamination ont été annoncés par les autorités en l’espace de 24 heures. 4632 personnes se trouvent dans un état grave dans le pays.

Information Coronavirus du Samedi 28 Mars

37575 sont confirmés depuis le début de l’épidémie, annonce ce samedi Santé Publique France. 1995 ont été tuées en France, dont 319 morts en l’espace de 24 heures.

4611 cas ont été recensés depuis la veille et 3375 personnes se trouvent actuellement dans un état jugé critique.

Information Coronavirus du Vendredi 27 Mars

Le tout dernier bilan publié ce vendredi par Santé Publique France fait état de 1995 décès en France et 32964 cas confirmés.

Soit 299 décès et 3809 nouveaux cas en l’espace de 24 heures en France. De son côté, l’Italie vient de connaître l’un de ses plus lourds bilan des dernières 24 heures avec 919 morts et 5959 nouveaux cas liés au Covid-19.

Information Coronavirus du Jeudi 26 Mars

1696 morts et 29155 cas confirmés en France. C’est le tout dernier bilan rapporté ce jeudi 26 mars par le Directeur Général de la santé, Jérôme Salomon et Santé Publique France.

En l’espace de 24 heures, 365 personnes sont décédées du Covid-19 en France. Une adolescente de 16 ans originaire d’ile-de-France fait également partie des victimes.

Information Coronavirus du Mercredi 25 Mars

Le Bilan est très lourd ce mercredi avec 231 morts en l’espace de 24 heures selon les dernières informations de Santé Publique France et du Directeur Général de la santé, Jérôme Salomon.

25233 sont ainsi confirmés et 1331 personnes ont ainsi perdu la vie en France depuis le début de l’épidémie.

Information Coronavirus du Mardi 24 mars

Nouveau bilan ce mardi avec un total de 1100 décès en France et 22302 cas confirmés.

C’est 240 décès supplémentaires en l’espace de 24 heures. Parmi les récents décès, de nombreuses personnes âgées qui ont été touchées par le Covid-19 dans plusieurs Ehpad du territoire.

Information Coronavirus du Lundi 23 mars

186 personnes sont décédées des suites du Covid-19 en France en l’espace de 24 heures, ce qui porte à un bilan de 860 morts dans le pays depuis le début de l’épidémie.

Santé Publique France a publié le dernier bilan des cas de coronavirus ce lundi 23 mars. En France, on dénombre désormais 19856 cas confirmés.

L’Europe compte quant à elle 160233 cas confirmés dont 59138 en Italie, deuxième pays après la chine a être le plus touché par le virus. 6077 sont mortes en Italie.

En Espagne la situation s’aggrave

Les autorités espagnols ont révélé un lourd bilan de nouvelles victimes ce lundi 23 mars avec 434 décès et 4321 nouveaux cas de contamination en l’espace de 24 heures.

Information Coronavirus du Dimanche 22 mars

Le Coronavirus continue de progresser dans les 169 pays qui sont touchés par le Covid-19. La pandémie qui a déjà fait près de 8000 morts.

En France, 16.018 cas de contamination et 674 décès ont été confirmés en France. C’est 112 victimes supplémentaires en l’espace de 24 heures. 7240 personnes sont actuellement hospitalisées. 1246 se trouvent actuellement dans un état grave. 2200 personnes sont toutefois guéries, précise Jérôme Salomon, Directeur général de la santé.

Un médecin français est décédé

Le Directeur général de la santé fait savoir qu’un médecin français est décédé ce dimanche. C’est le premier médecin mort des suites du Covid-19 en France depuis le début de l’épidémie.

Ce dernier qui précise que plus de 4000 tests sont effectués chaque jour en France. Près de 70 laboratoires sont en capacité de réaliser ces tests.

Information Coronavirus du Samedi 21 mars

Les nouveaux chiffres ont été annoncés ce samedi 21 mars par Santé Publique France.

112 morts et 1.847 cas de contamination en l’espace de 24 heures, ce sont les tous derniers chiffres qui ont été annoncés par les autorités sanitaires. Ce qui porte à 14.459 cas de personnes contaminées en France et 562, le nombre de personnes qui ont été tuées par le Covid-19 dans le pays.

Le virus a tué 793 personnes en Italie en seulement 24 heures

Les chiffres viennent de tomber et ils sont catastrophiques pour l’Italie qui vient de connaître une nouvelle hausse de morts dans son pays, avec 793 personnes décédées en l’espace de 24 heures. 6.557 nouveaux cas ont été confirmés par les autorités Italiennes.

Ce qui porte un bilan total de 4.825 morts dans le pays et 53.578 cas de contamination.

En Espagne, la situation s’aggrave !

Information Coronavirus du Vendredi 20 mars

Un nouveau bilan de victimes a été annoncé ce vendredi 20 mars par Santé Publique France.

En l’espace de 24 heures, on compte désormais 78 décès supplémentaire et 1.617 nouveaux cas en France. Un bilan total qui s’élève pour le moment à 12.612 cas de personnes contaminées et 450 personnes décédées du Covid-19.

Information Coronavirus du Jeudi 19 mars

128 décès de plus enregistrés en l’espace de 24 heures. C’est le triste bilan des nouvelles victimes du Coronavirus en France selon les derniers chiffres publiés ce jeudi 19 mars par Santé Publique France.

La France vient de dépasser la barre des 10.000 cas de coronavirus avec un tout dernier bilan s’élevant à 10.995 cas de personnes contaminées en France.

En Italie, la situation s’empire. Le pays compte désormais le nombre le plus élevé de personnes tuées par le Coronavirus.

Au cours de cette même journée, l’Italie vient de battre un triste record, avec 41.035 cas confirmés et 3405 morts, dépassant ainsi la Chine. L’Italie qui est désormais le pays qui fait face à une situation critique, avec le plus grand nombre de personnes tuées par le Covid-19.

La Chine n’a pas connue d’autres cas de Covid-19 ce jeudi

La Chine est-elle entrain de vaincre le Coronavirus ? Si l’épidémie est encore présente dans le pays, aucune nouvelle contamination locale s’est produite ce jeudi. Toutefois, 34 cas supplémentaires venant de l’étranger, se sont donc ajoutées au bilan des personnes contaminées en Chine.

Les personnes en question sont des Chinois qui se trouvaient dans des pays particulièrement touchés par le Covid-19, qui ont pu rentrer chez eux. Le bilan du pays reste toutefois alarmant avec à ce jour 80.928 cas, 3.245 morts et 2.314 personnes sérieusement touchées par la maladie.

Information Coronavirus du Mercredi 18 mars

4000 tests rapides du Covid-19 ont été effectués ce mercredi 18 mars.

Ces derniers ont permis d’établir un total de 9134 cas confirmés en France et 244 décès, soit 69 morts supplémentaires au cours de ces dernières 24 heures.



Information Coronavirus du Mardi 17 mars

Les cas et décès liés au Covid-19 ne cessent de grimper en France. On déplore désormais 27 décès de plus en l’espace de 24 heures, avec un toute dernier bilan porté à 175 morts et 7.730 personnes confirmées.

Information Coronavirus du dimanche 16 mars

Ce lundi 16 mars, Santé Publique France, un nouveau bilan fait état de 6.633 cas confirmés en France et 148 décès.

Emmanuel Macron a de nouveau pris la parole pour annoncer de nouvelles restrictions

Ce lundi soir, le chef de l’État a annoncé de nouvelles mesures afin de faire diminuer la propagation du virus sur le territoire. Ainsi dès demain midi et pour une quinzaine de jours au moins, « Seuls doivent demeurer les trajets nécessaires » a déclaré Emmanuel Macron qui n’a pas voulu prononcer le mot confinement total mais qui précise toutefois que les sorties nécessaires sont autorisées pour « aller faire ses courses » ou encore pour « se soigner » ou encore « travailler quand le travail à distance n’est pas possible ».

Des sanctions pour les personnes qui ne respecteront les mesures de confinement

« Toute infraction à ses règles sera sanctionnée » n’a cessé de répéter le Président de la République qui s’est également adressé aux nombreux français qui n’avaient pas respecté les conditions sanitaires ce dimanche, en allant dans les parcs, à la terrasse de certains cafés, restaurants (qui avaient pourtant l’obligation de fermer leur porte la veille) ou encore se promener dans les quartiers populaires.

La fermeture des frontières hors Union Européenne

Le chef de l’État a annoncé au cours de son allocution qu’il fermait dès aujourd’hui la fermeture des frontières extérieures « à l’Union européenne et à l’espace Schengen ».

Le second tour des municipales reporté

Face à l’urgence sanitaire et l’évolution rapide de la bactérie, Emmanuel Macron a décidé de reporté le deuxième tour des élections municipales qui étaient initialement prévues pour dimanche prochain.

L’armé vient en aide à la population

Les militaires vont être déployés sur l’ensemble du territoire et « apporteront aussi leurs concours pour déplacer les déplacer les malades des régions les plus affectées et ainsi réduire la congestion des hôpitaux » comme l’a souligné le chef de l’État. Un hôpital de campagne du service des armées sera quant à lui mis en place en Alsace, l’une des régions les plus touchées par l’épidémie du Covid-19.

Information Coronavirus du dimanche 15 mars

Le bilan augmente de nouveau ce dimanche 15 mars passant ainsi à 5423 personnes contaminées et 127 décès sur le territoire français.

Selon les informations de Santé Public France, L’Europe compte désormais 41.499 cas confirmés dont 17.750 pour l’Italie. L’Italie qui enregistre à ce jour 1441 morts.

Dans le monde, on recense désormais 151.363 cas confirmés dont 80.995 en Chine et 70.368 hors de Chine.

De nouvelles mesures fortes de confinement annoncées dans les prochains jours ?

Durant ces derniers jours, le Président de la République, Emmanuel Macron et le Premier Ministre, Édouard Philippe, ont annoncé des mesures fortes pour freiner la progression de l’épidémie en France.

Ce jeudi 12 mars 2020, le chef de l’État a annoncé la fermeture des établissements scolaires, le confinement pour les personnes âgées ou encore l’augmentation de la capacité d’accueil dans les hôpitaux.

Ce samedi 14 mars 2020, le Premier Ministre a de son côté renforcé les mesures de confinement en passant la France en stade 3. Ce dernier qui a annoncé la fermeture de tous « les lieux recevant du public non essentiels notamment les restaurants, bars, cinémas. »

Au vu de la progression du virus sur notre territoire, le gouvernement « pourrait être amené à prendre de nouvelles mesures de confinement dans les prochains jours au même titre que nos voisins italiens ».

Information Coronavirus du samedi 14 mars

La France passe en Stade 3

De nouvelles mesures ont été annoncées ce samedi soir par Édouard Philippe et Jérôme Salomon via une conférence de presse. Le directeur général de la santé a déclaré que le pays passait en stade 3. Face à la continuité de propagation du virus sur notre territoire, de nouvelles mesures fortes ont été annoncées par le premier ministre ce samedi soir.

Dès 00h00, tous les cinémas, bars, restaurants, discothèques seront fermées.

Le Premier ministre a annoncé ce samedi soir, la fermeture de tous « les lieux recevant du public non essentiels notamment les restaurants, bars, cinémas. »

En revanche, les commerces indispensables, les magasins d’alimentation ou encore les pharmacies, banques, tabacs resteront quant à eux ouverts.

La différenciation sociale doit être appliquée au plus vite

Dans son allocution, Edouard Philippe a fait savoir : « Nous remarquons une accélération de la diffusion du virus, et une augmentation du nombre de personnes en réanimation. » avant de déplorer que « Nous observons que les premières mesures prises ne sont pas parfaitement appliquées. » Ce dernier a donc ainsi rappeler que « la meilleure façon de ralentir l’épidémie » étant de pratiquer « la différenciation sociale. »

Les votes des municipales seront maintenus

Si le pays passe désormais en stade 3, les bureaux de votes pour les élections municipales seront quant à eux maintenus sur tout le territoire.

Près de 838 nouveaux cas en France en l’espace de 72 heures

838 nouveaux cas ont été confirmés ce samedi en France. Le bilan grimpe ainsi à 4500 cas dont 300 graves et 91 décès dans le pays. En Europe, le bilan passe désormais à 36.229 cas dont 17.660 rien que pour l’Italie, premier pays européen a être directement impacté par l’épidémie du Coronavirus. 1268 personnes ont perdu la vie en Italie. (Source : Santé publique France).

Information Coronavirus du vendredi 13 mars

Face à l’évolution du Covid-19 en France, Emmanuel Macron s’est exprimé ce jeudi 12 mars pendant une vingtaine de minutes. Le chef de l’état a pris des mesures fortes comme la fermeture de tous les établissement scolaire du pays, la préservation des personnes âgées et l’augmentation des capacités d’accueil dans les hôpitaux parmi les points forts.

L’Europe, devenue l’épicentre de l’épidémie du Coronavirus

L’Europe est devenue en l’espace de quelques jours, le point névralgique de l’épidémie et les chiffres continuent de grimper dans chez nos pays voisins. En Italie, le tout dernier bilan s’élève à 17.660 personnes contaminées et 1.266 morts. 1.326 personnes sont sérieusement touchées dans le pays.

En Espagne, le bilan des victimes s’est soudainement alourdie avec 4.203 cas de contamination, 120 décès et 190 personnes dans un état critique. Face à l’arrivée croissante de l’épidémie dans le pays, les autorités ont prises des mesures fortes en fermant, bars et restaurants ainsi que les évènements culturels.