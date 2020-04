Coronavirus. Top des masques les plus improbables

Posted by La Rédaction on. Updated:

Porter un masque pourrait prochainement devenir obligatoire. Certaines personnes ont quant à eux trouver la parade pour sortir avec leurs propres moyens de protection…

Si de nombreuses personnes ne disposent pas encore de masque, cela devrait changer d’ici les prochains jours.

Et pour cause, la France en a commandé près de 2 milliards à la Chine d’ici fin juin. En attendant, plusieurs entreprises et particuliers se sont spécialisés dans la fabrication de masques en tissu pour pallier à cette pénurie et pour ainsi équiper au plus vite le personnel soignant qui manque encore de matériel dans les hôpitaux.

D’autres personnes ont quant à eux préféré sortir avec leurs propres moyens de protection comme cette sélection que nous vous avons faite à travers le monde. Bien entendu, aucuns de ces moyens de protection ne protègent contre le Covid-19. Vous pouvez également suivre notre tutoriel pour la fabrication de masque en tissu.