Sony dévoile le design de la manette de sa Playstation 5

Jusqu’à présent, Sony était resté très discret sur le design de sa nouvelle console. Ce mardi 7 avril, la société Japonaise a dévoilé les premières images de la manette de sa future console, la Playstation 5.

Enfin il était temps ! Après avoir officiellement annoncé l’arrivée de sa Playstation 5 en octobre dernier, donné quelques aspects techniques et dévoilé un logo semblable à la PS4, Sony n’en avait pas dit plus sur sa prochaine console.

Mais ce mardi 7 avril, la firme nippone a décidé de livrer une information visuelle de la Playstation 5, en y dévoilant les toutes premières images de la manette PS5. Intitulée “DualSense”, celle-ci a été totalement repensée par rapport à sa version précédente de la PS4 (la DualShock 4) aussi bien sur le plan esthétique que sur le plan technique.

Une sensation d’immersion encore plus poussif !

Cette nouvelle manette sans fil très futuriste est dotée de nouvelles fonctionnalités en plus de ses traditionnelles touches L1, R1, L2, R2, de ses deux sticks analogiques symétriques et de son bouton centrale cliquable.

Ce sont deux gâchettes adaptatives aux touches L2 et R2 qui ont été intégrées dans cette manette afin de permettre aux joueurs de ressentir plus de sensation de jeu. Le but étant d’être encore plus immerger dans une partie comme le précise le communiqué de Playstation.

Les premières images de la DualSense, la manette officielle de Playstation 5 / Photo Playstation Blog

L’arrivée de la touche Create pour remplacer le bouton Share

Si les deux petits boutons sont toujours présents sur la DualSense, celui de gauche ne se nomme plus Share. Que les joueurs se rassurent, ces derniers pourront toujours partager leur contenu grâce à au nouveau bouton qui remplace cette fonctionnalité.

Cette touche qui remplace l’ancien bouton Share, se prénomme Create. « Avec CREATE, nous sommes une fois de plus les premiers à proposer aux joueurs de nouvelles façons de créer des contenus de gameplay épiques à partager avec le monde entier, ou tout simplement pour s’amuser. » explique Playstation qui précise qu’elle livrera plus de détails sur ce nouveau bouton à l’approche du lancement de la console.

Une manette qui remplace temporairement un casque audio

La DualSense est aussi équipée de plusieurs microphones intégrés, ce qui permettra aux joueurs de discuter instantanément avec leurs amis sans avoir à brancher de casque.

Une nouvelle fonctionnalité qui n’est pas des moindres et qui pourra permettre à certains joueurs de pallier aux problèmes de casque qui sont souvent déchargés rapidement ou tout simplement pour celles et ceux qui n’en disposent pas. Bien entendu, il pourra toujours être possible de brancher un casque pour plus de confort de discussion.

Pour Jim Ryan, Président directeur général de Sony Interactive Entertainment, la DualSense « marque un changement radical par rapport à nos précédentes offres en matière de manette et illustre notre volonté d’aller toujours plus loin avec la PlayStation 5. » déclare ce dernier qui ajoute que cette dernière reste « fidèle à l’esprit PlayStation, consistant à repousser les limites du jeu, aujourd’hui et demain. »

Sony précise dans son communiqué que le design final de la Playstation 5 sera enfin dévoilé dans les mois à venir. La console étant toujours prévue pour les fêtes de Noël 2020.