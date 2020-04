Yvelines. Un étudiant met fin à ses jours sur le campus d’HEC

Posted by Jérémy R. on

Un étudiant étranger a mis fin à ses jours en se jetant du quatrième étage d’un bâtiment ce mardi matin.

Drame sur le campus de la prestigieuse école de commerce d’HEC de Jouy-en-Josas, dans les Yvelines. Ce mardi 7 avril, un étudiant d’origine indienne s’est donné la mort en se jetant du quatrième étage du bâtiment.

Selon Le Parisien, le corps de la victime âgée de 23 ans a été découvert sur un parking. La victime qui était déjà décédée à l’arrivée des secours comme le précise le quotidien.

Une autopsie devrait être pratiquer sur le corps du jeune homme dans les prochains jours. Une enquête a été ouverte et confiée aux policiers de Versailles. Selon les premiers éléments, le jeune homme souffrait de « dépression sur fond d’éloignement familial et de confinement et aussi de pression liée à ses études » comme l’a confié une source à nos confrères.

La victime avait récemment été examinée par un psychiatre la semaine passée. L’école de commerce d’HEC compte environ 250 étudiants étrangers qui résident chaque année sur le campus.