Le chanteur Christophe se trouve en réanimation

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Hospitalisé depuis le 26 mars, l’état de santé du chanteur Christophe ne s’est pas améliorée.

Son épouse a annoncé via un communiqué publié ce vendredi que Christophe « actuellement hospitalisé en réanimation à Brest » et d’ajouter « Il est toujours intubé sous sédation profonde. Je demande à la presse de ne pas déranger les équipes soignantes et de le respecter lui et sa famille, à savoir sa fille unique et moi-même » comme le fait savoir Véronique Bevilacqua.

Hospitalisé le 26 mars dans un hôpital parisien en raison d’une « insuffisance respiratoire » le chanteur des « Mots Bleus » ou encore « Aline » a depuis été transféré vers l’hôpital de Brest.

De son côté, son producteur de spectacle a indiqué qu’il n’était pas « en mesure de confirmer s’il a été testé positif au Covid-19. » Son épouse n’a pas fait mention du virus dans son communiqué.

Plusieurs artiste ont adressé des messages de soutien au chanteur. Parmi eux, le comédien Jean-Paul Rouve, le chanteur Michel Polnareff et la chanteuse Jeanne Mas.

Pensée pour toi mon ami. Soigne toi bien. Je suis que tu vas nous revenir encore plus fort encore plus drôle. et on ira dîner à 23h quand tu te réveille ! on t'aime !!!!😘 🤞👍 #christophe #amitié #talent https://t.co/Td98Mgg6Q4 — Jean-Paul Rouve (@JPRouve) March 29, 2020

Je ne vais pas mettre un an pour lui souhaiter de tout mon cœur un prompt rétablissement ❤️ ⚓️ https://t.co/bEFt3HfRpq — MICHEL POLNAREFF (@MICHELPOLNAREFF) April 1, 2020