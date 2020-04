Posted by Jérémy R. on. Updated:

Le Vélotypiste, c’est le drôle de terme donné aux personnes chargées de retranscrire par écrit les allocutions du Président de la République lors de ses allocutions.

Vous n’avez pas pu le manquer. Depuis la première allocution d’Emmanuel Macron, les discours du Président de la République sont retranscrits en direct, en bas de votre téléviseur.

Mais qui sont les personnes qui sont chargées de retranscrire en direct et mot pour mot, les phrases d’Emmanuel Macron ? Ce drôle de métier est appelé un vélotypiste.

Un métier qui demande une certaine concentration et un orthographe irréprochable. Le vélotypiste écrit non pas sur un clavier Azerty ou Qwerty comme nous tous, mais un clavier spécifique qui fonctionne par syllabe. « Chaque touche correspond à une lettre et on fait des accords de lettres. » explique Lauriane Lecapitaine au micro de BFMTV.

Cette dernière qui souligne que le but de la manœuvre étant l’accessibilité pour les personnes sourdes et malentendantes pour que celle-ci puissent avoir accès au message en train d’être dit.

Des hommes et des femmes de l’ombre

Lors de l’allocution du Président de la République, les Vélotypistes sont installés dans un car régie à proximité de l’Élysée. Ces derniers n’ont aucun contact avec Emmanuel Macron.

Les Vélotypistes sont principalement sollicités lors des conférences ou lors de séances à l’Assemblée Nationale et désormais demandés pour les discours présidentiel.