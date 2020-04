Le chanteur Christophe s’est éteint à l’âge de 74 ans

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Il avait été hospitalisé le 26 mars dernier dans un hôpital parisien avant d’être ensuite transféré à Brest en Bretagne.

Souffrant d’une insuffisance respiratoire, il s’est éteint à l’hôpital à l’âge de 74 ans.

Le chanteur a succombé à un emphysème, à savoir une maladie pulmonaire, a fait savoir son épouse, Véronique Bevilacqua. De son vrai nom, Daniel Bevilacqua, le chanteur des « Mots Bleus » ou encore « Aline » avait été transféré vers l’hôpital de Brest à la suite d’une hospitalisation le 26 mars dernier dans un hôpital parisien.

Une pluie d’hommage sur les réseaux sociaux

De nombreuses personnalités et amis de Christophe ont tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. De Pascal Obispo à Jean-Michel Jarre en passant par Pierre-Jean Chalençon, ils ont tous eu un petit mot pour le chanteur.

« Christophe tu es parti ce soir .. et ce soir ce sont les Paradis perdus.. on pense que les gens qu’on aime sont éternels et ils le sont, et tu l’es.. #christophe #le dernier des Bevilacqua » a écrit Jean-Michel Jarre sur son compte twitter.

« Il était 20h36 au clocher de l’église… Un génie, un père, un frère, un ami au paradis perdu… Very sad song » s’est émeu de son côté Pascal Obispo.

Les larmes de Pierre-Jean Chalençon suite à la disparition de son ami

Pierre-Jean Chalençon n’a pu contenir ses larmes dans une vidéo qu’il a posté sur son compte twitter, apèrs avoir appris la disparition de son ami Christophe.

« Salut mon ami .. tu vas me manquer .. tu vas nous manquer… nos dîners .. nos histoires de potes .. t’es messages la nuit .. bref .. tu me fait une mauvaise blague .. je t’aime. …on se reverra dans les étoiles… » a-t-il écrit.

Il était 20h36 au clocher de l’église…

Un génie, un père, un frère, un ami au paradis perdu…

