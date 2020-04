Test Animal Crossing : New Horizons. Partez à la conquête de votre île

Posted by La Rédaction on. Updated:

Qui n’a jamais rêvé de partir sur une île déserte et d’en devenir le propriétaire. Avec Animal Crossing : New Horizons, le rêve devient désormais possible sur Nintendo Switch. Découvrez notre test :

Créer, imaginer et surtout se faire kiffer. Ce sont les trois points qui font d’Animal Crossing : New Horizons, le jeu phare de 2020 sur Nintendo Switch.

Depuis le tout premier opus sorti en 2001 au Japon sur Nintendo 64, le jeu de simulation de vie, Animal Crossing, n’a cessé d’évoluer. Et Nintendo vient de mettre la barre encore plus haute avec New Horizons sorti le 20 mars dernier.

Animal Crossing : New Horizons / Un voyage de toute beauté

Si le titre reprend certains codes des précédents opus, New Horizons y intègre de nombreuses nouveautés qui vont très nettement pimenter votre jeu. Dans ce dernier, on vous propose la gestion d’une île quasiment vierge sur laquelle vous débarquer en tant que délégué insulaire. Votre rôle : faire accroitre votre ville en y construisant commerces et bâtiments culturels pour ainsi y attirer de nouveaux habitants et voyageurs.

Le « crafting », un point essentiel à New Horizons !

Vous aurez donc pour mission de récolter des ressources, nécessaires à la construction de nouveaux édifices pour que votre île devienne le nouveau paradis perdu.

Animal Crossing : New Horizons / Faire connaissance avec ses nouveaux amis

Bien entendu, la partie de ne sera pas de tout repos car vous devrez répondre à de nombreuses tâches pour faire évoluer votre île comme le ramassage des fruits, herbes, la récolte du bois ou encore la pêche et le minage. Oui car dans ce nouveau titre, le « crafting » sera un atout majeur pour faire évoluer votre île. Votre île regorgera de ressources qui pourront toutefois s’épuiser au fil des jours. Il faudra donc redoubler d’ingéniosité pour pouvoir trouver les ressources manquantes grâce au système de voyage qui vous donnera accès à d’autres îles.

Mais attention, cela ne se fera pas gratuitement non plus. Dans le jeu, vous disposerez d’une monnaie virtuelle intitulée Miles et Clochette. Cet argent vous permettra d’acheter de nouveaux matériaux et objets, nécessaires à l’évolution de votre patrimoine, ou encore pour voyager et partir à la rencontre de nouvelles îles grâce à la compagnie Dodo Airlines.

Un vaste choix de customisation

Le gros plus d’Animal Crossing : New Horizons, c’est le côté « custom ». Ce titre met à l’honneur votre créativité. Et pour cause: il est quasiment ou presque possible de tout customiser. A commencer par votre avatar : coupe de cheveux, traits du visage, style, couleur…

Animal Crossing : New Horizons / « Qu’est ce que je vais bien pouvoir manger ? »

En jeu, vous aurez la possibilité d’acheter de nombreux objets « customisables » à souhait comme les éléments de décoration ou objets de votre maison. Vous pourrez par exemple changer la couleur du papier de votre habitation, ou encore modifier l’apparence d’un objet en lui assignant une nouvelle texture. Vous l’aurez donc compris, l’imagination est infinie dans New Horizons.

Et bien entendu, vous serez récompensé pour les objectifs que vous aurez accompli sur l’île. Chaque jours, de nombreux défis quotidiens viendront également s’ajouter aux défis actuels pour vous proposer encore plus de contenu.

Pour terminer

Animal Crossing : New Horizons a été totalement repensé pour vous proposer un titre de qualité, bourré d’originalité et de nouveaux contenus qui vous tiendrons en haleine pendant de nombreuses semaines.

Le titre parvient tout de même a être un peu répétitif sur la durée, ce qui gâche un peu son plaisir à long terme et vous fait passer à autre chose. Il n’en reste pas moins un excellent jeu de gestion, qui vous promet de vous faire passer de bons moments. Nous l’avons adopté !