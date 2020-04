Posted by Jérémy R. on. Updated:

Si Koh-Lanta cartonne à la télévision, certains téléspectateurs prennent parfois trop au sérieux le jeu d’aventure allant même jusqu’à insulter violemment les participants sur les réseaux sociaux.

C’est la triste expérience qu’on vécu deux aventuriers de la saison en cours de diffusion à savoir L’Île des héros. Régis et Inès, toujours en compétition dans l’aventure, ont été violemment insultés puis menacés sur les réseaux sociaux à la suite du dernier épisode de Koh-Lanta.

Dans cet épisode inédit diffusé ce vendredi soir, celui-ci était marqué par l’élimination de Sam. Une élimination qui a fait réagir bon nombre de spectateurs. Certains d’entre eux allant même jusqu’à interpeller violemment sur les réseaux sociaux, des candidats qu’ils estiment être les responsables de cette élimination. Régis et Inès en ont fait les frais.

Des menaces de morts et des insultes envers la famille

Sur son compte Instagram, le directeur de magasin âgé de 40 ans, a partagé les messages privés reçus par ses détracteurs quelques heures après la diffusion de l’épisode. Des messages haineux et très violents comme « Fils de pute », « J’espère que tes enfants vont mourir » ou encore « Je vais te retrouver et tuer tes filles. »

Inès, la jeune infirmière âgée de 25 ans a également subit des attaques similaires. Des insultes auxquelles elle a souhaité réagir ce samedi matin sur son compte Instagram. Parmi ces messages : « J’espère que ta famille va mourir bientôt », « J’espère que tu vas attraper le Covid-19 » ou encore « grosse pute ». La jeune qui n’a pu cacher son émotion explique : « Ceux qui m’envoient des menaces de mort, j’ai l’impression d’avoir tué leur mère ou d’avoir manqué de respect à quelqu’un. Je ne comprends pas pourquoi cela prend autant de proportions», a-t-elle déclaré face caméra. « Cela me fait tellement de mal de voir mes autres potes de l’aventure prendre des insultes sur leurs enfants... »

Denis Brogniart et Moundir apportent leur soutien aux candidats visés

Ce samedi soir, Denis Brogniart a également tenu à réagir après avoir pris connaissance des faits. L’animateur du jeu d’aventure a fait savoir qu’il s’associait aux aventuriers de Koh-Lanta « pour condamner le plus fermement les insultes inqualifiables reçues de manière anonyme par certains d’entre eux sur les réseaux sociaux. » fait savoir ce dernier qui ajoute : « On peut vivre cette aventure devant son écran avec passion et respect. »

Je m’associe aux aventuriers de #KohLanta pour condamner le plus fermement les insultes inqualifiables reçues de manière anonyme par certains d’entre eux sur les réseaux sociaux. On peut vivre cette aventure devant son écran avec passion et respect. @KohLantaTF1 https://t.co/vrJ5GABycv — Denis Brogniart (@DenisBrogniart) April 25, 2020

L’animateur qui a été rejoint par l’ancien aventurier, Moundir ce dimanche après-midi qui a également tenu à apporter son soutien aux aventuriers.

« J’espère de tout cœur que ces gens qui vous ont insulté et menacé seront punis par la loi » Moundir

Dans un message vidéo qu’il a posté sur son compte twitter, Moundir explique : « Bonjours à tous les amis, petit message concernant certains aventuriers de cette nouvelle saison de Koh-Lanta. Vous avez tout mon soutien les amis : Inès, Régis ainsi que tous les autres. Les gens qui vous ont menacé de mort doivent être punis. Vous devez porter plainte. » confie ce dernier qui espère que la production du jeu suivra cette affaire « parce qu’il est hors de question qu’en tant que parents, on vous menace de mort sur une belle aventure que nous avons tous vécus. »