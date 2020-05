Vague d’indignation à la suite de l’agression d’Eric Zemmour

Posted by Jérémy R. on. Updated:

L’écrivain et polémiste, Eric Zemmour, a agressé en pleine rue par un homme alors que celui-ci venait de faire ses courses.

Une agression verbale et gratuite ! C’est ce dont a été victime il y a quelques jours, le polémiste et chroniqueur, Eric Zemmour alors que celui-ci marchait dans la rue.

Dans une vidéo publiée sur le réseau social Snapchat, on peut-y voir la victime, sacs en main, être suivie de très près par un individu qui le filme avec son téléphone portable. S’en suit pendant plusieurs secondes des insultes verbales envers le polémiste qui ne préfère même pas répondre et poursuivre son chemin comme-ci de rien n’était.

A la fin de la vidéo, l’individu se filme face caméra, expliquant qu’il n’a pas pu filmer toute la séquence avant d’affirmer lui avoir craché dessus : « Ça a coupé, il y avait des goûtes de pluie qui sont tombées sur mon téléphone, j’ai pas pu finir la vidéo jusqu’au bout. Je peux vous dire, il a gouté à un mollard (…) »

La vidéo a suscité une indignation de la part de nombreuses personnalités publiques et politique à la suite de sa diffusion. Nombreuses d’entre elles ont apporté leur soutien au polémiste.

« Tout mon soutien à Éric #Zemmour agressé en pleine rue par une racaille qui l’a insulté et lui a craché dessus alors qu’il faisait ses courses. » a écrit Eric Ciotti

Tout mon soutien à Éric #Zemmour agressé en pleine rue par une racaille qui l’a insulté et lui a craché dessus alors qu’il faisait ses courses.



Il n’y aura naturellement pas de suite. Imaginons la situation inverse…. pic.twitter.com/y5mNZk6InX — Eric Ciotti (@ECiotti) May 1, 2020

Une enquête en cours

Son ami, Eric Naulleau a également apporté son soutien à Eric Zemmour. « J’exprime mon soutien inconditionnel et renouvelle mon amitié à Éric Zemmour, harcelé et menacé en pleine rue par une lamentable racaille, un sombre crétin dont la bêtise n’a d’égale que la lâcheté. »

J’exprime mon soutien inconditionnel et renouvelle mon amitié à Éric Zemmour, harcelé et menacé en pleine rue par une lamentable racaille, un sombre crétin dont la bêtise n’a d’égale que la lâcheté. — Eric Naulleau (@EricNaulleau) May 1, 2020

De son côté, le parquet de Paris a annoncé avoir ouvert une enquête ce samedi 2 mai, pour « violences » et « menaces » rapporte de son côté le HuffPost, confirmant une information de l’ AFP.

Son agresseur présente ses excuses

Quelques heures après l’agression, l’homme qui a invectivé le polémiste, a tenu à prendre la parole sur les réseaux sociaux. « Je ne m’attendais pas à croiser Eric Zemmour, une personne avec lequel je suis en total désaccord sur ses idées et sur tout ce qui véhicule. »

« En le voyant je me suis laissé emporté »

L’homme explique ensuite : « En le voyant je me suis laissé emporté mais je tiens à préciser plusieurs choses : La première, c’est que je ne l’ai pas touché. J’ai toujours gardé une bonne distance entre lui et moi. » avant que celui-ci n’ajoute : « J’avais ni l’intention ni l’envie de l’agresser physiquement. »

« Je ne lui ai pas craché dessus ! »

L’homme explique ensuite ne pas lui avoir craché dessus. « On peut me voir dans une vidéo que j’ai publié par la suite me vanter de lui avoir craché dessus mais c’est complètement faux. » explique le jeune homme qui présente ses excuses. « Je sais que j’ai mal agi, j’aurais pas dû agir de cette façon. J’ai pu le blesser et choquer beaucoup de monde et je regrette vraiment mon geste. » déclare ce dernier qui assure n’avoir agi « au nom d’aucune communauté et contre aucune communauté malgré tout ce qu’on peut lire sur les réseaux sociaux. »