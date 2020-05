Posted by La Rédaction on

Le célèbre Dj international français devait y donner ce lundi, un concert (en mode confiné) depuis l’Arc de triomphe.

L’évènement en ligne qui avait pour but de récolter un maximum de fonds pour les organisations Médecins Sans Frontières, Fondation de France et 101 fun, a été annulé ce dimanche.

Les organisateurs ont fait savoir que ce concert allait être reporté à une date ultérieure. Bob Sinclar devait se produire seul sur l’emblématique monument parisien ce lundi 4 mai comme l’avait explicitement annoncé la société organisatrice de l’évènement.

Un concert uniquement en ligne et sans public !

Sauf que quelques heures après l’annonce officielle, de nombreux internautes et médias avaient relayé de fausses informations comme quoi il s’agissait d’un véritable concert avec du public.

« Cet engouement a suscité de nombreuses réactions, notamment de certaines personnes ayant mal compris que ce DJ set se produisait sans public et uniquement en ligne. Malgré nos différentes communications et celles de l’artiste, certains articles de presse ont pu faire croire qu’il s’agissait d’un véritable concert. » ont réagi les organisateurs ce dimanche expliquant avoir trouvé « un commun accord avec l’artiste et les autorités afin de reporter cette performance caritative à une date ultérieure. ».

Reste à savoir quand est-ce que l’évènement pourra se tenir alors que dans quelques jours la France s’apprête à commencer sa première phase de déconfinement.