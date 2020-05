Posted by La Rédaction on. Updated:

Anne Hidalgo a profité de la première journée de déconfinement pour se déplacer dans la capitale à vélo.

En ce lundi 11 mai, bon nombre de français ont repris le chemin du travail via les transports en communs ou en voiture.

De son côté, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a profité de cette première journée pour se rendre sur son lieu de travail à vélo comme l’on pu constater BFMTV.

Vêtue d’un masque et d’un casque, Anne Hidalgo a déclaré à nos confrères.

« C’est un bon moyen de déplacement. En tout cas, j’invite toutes celles et ceux qui peuvent faire du vélo à le prendre. » a-t-elle déclaré avant d’ajouter « J’ai l’impression qu’il n’y a pas non plus une affluence sur la route et dans les transports en commun. C’est le premier jour, donc soyons prudent. » explique Anne Hidalgo.