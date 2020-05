Posted by La Rédaction on. Updated:

Une nouvelle bande annonce d’Assassin’s Creed Valhalla est à présent disponible.

Elle nous dévoile plus de détails sur ce dernier épisode de la saga comme le come-back de la lame fatale. Ça promet…

Après la Grèce antique, c’est au tour des contrées de Norvège ou dans l’Angleterre du IXème siècle que l’on s’aventure pour découvrir l’univers des assassins. En plus de l’apparition de la lame fatale, Ashraf Ismail, directeur créatif de cet opus a confié à Kotaku que cette arme dépasserait sa symbolique. C’est-à-dire qu’elle confirme le retour des « Instakills ».

Une lame qui permet donc de tuer un adversaire en un seul coup. De plus, Eivor, le prochain héros de ce nouvel épisode pourra agir furtivement en se mêlant à la foule. On l’aurait donc bien compris, Ubisoft nous offre une symbiose parfaite entre l’ancienne et la nouvelle formule.

Le corbeau sera votre nouveau compagnon de route !

Signe de bon augure, il saura vous porter chance lors de grandes batailles 🦅 #AssassinsCreedValhalla pic.twitter.com/wDOwrXs0EA — Assassin's Creed FR (@AssassinsFR) May 8, 2020

Par Ousmane Yansane