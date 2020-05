Posted by Jérémy R. on. Updated:

Le Premier Ministre annonce son plan de tourisme ce jeudi 14 mai

Ce jeudi 14 mai, le Premier Ministre, Édouard Philippe a déclaré à la presse, un plan de relance du tourisme « massif », représentant « pour les finances publiques un engagement de 18 milliards d’euros ».

Au cours de son allocution, Édouard Philippe a fait savoir que « les Français pourront partir en vacances en France au mois de juillet et au mois d’août. » en émettant toutefois une réserve sur « de possibles restrictions très localisées » en fonction de l’évolution de l’épidémie de Covid-19.

Par ailleurs, le Premier Ministre a précisé que plusieurs fédérations professionnelles de l’hôtellerie et du tourisme se « sont déjà engagées à garantir un remboursement intégral en cas d’annulation des nouvelles réservations effectuées dans le contexte sanitaire de l’été 2020 ».

Une réouverture des cafés et restaurant au 2 juin pour les départements en zone verte

Pendant son discours, Édouard Philippe a également donné plus de détails quant à la réouverture possible de certains établissements comme les cafés et restaurants : « Dans des départements verts, une réouverture des cafés et restaurants le 2 juin pourra être envisagée si l’évolution de l’épidémie ne se dégrade pas et sous réserve que les recommandations sanitaires soient parfaitement respectées. » a déclaré le Premier Ministre qui a précisé que ces réouvertures pourront se faire dans les départements situés en zone verte.

Par Jérémy Renard