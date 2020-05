Posted by La Rédaction on. Updated:

C’est un fait-divers effrayant qui s’est produit dans l’état du Kansas aux États-Unis.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, un homme a fait irruption dans une maison de la ville de Wichita, dans le Kansas.

Selon plusieurs médias locaux, l’individu qui a été filmé par les caméras de surveillance de la maison, s’est promené dans la propriété avant d’observer l’une des habitantes qui dormait, à savoir une adolescente de 15 ans.

Cette dernière, sentant une présence aux environs de 2h30 du matin, s’est brusquement réveillée avant de constater la présence de l’homme qui l’a regardait. La victime a hurlé, alertant sa maman qui dormait à l’étage. L’homme est parvenu à prendre la fuite avant l’arrivée de la police.

La mère de famille, également maman d’une petite fille de 2 ans a précisé aux policiers que l’homme n’avait rien volé dans la maison. Celle-ci reste toutefois inquiète sur les intentions de l’intrus que l’on voit passer de chambres en chambres sur les images des vidéos de surveillance de la maison, sans rien voler. « Il n’a rien pris, et je crois que c’est ce qui me fait le plus peur. Parce qu’on ne sait pas ce qu’il voulait. Est-ce qu’il va revenir? » a déclaré la maman.

De son côté, la police a ouvert une enquête pour tenter de retrouver l’individu qui n’a pour le moment pas été encore identifié.

Par La Rédaction