Vaï de retour avec son nouveau titre « Suffoque »

Le rappeur de Montreuil qui avait quelque peu disparu de la scène fait son grand retour avec plusieurs nouveaux titres dont son tout dernier à savoir « Suffoque »

Après plusieurs années d’absence et un succès bien mérité en 2008 (« Sur ma vie »), le rappeur Vaï fait son grand retour pour le plus grand bonheur de ses fans.

Parce qu’il est ainsi, Vaï ne prend la parole que quand il a des choses à exprimer ou encore à dénoncer. C’est pourquoi après la sortie de son 7 trackers en 2019, ce sont toujours les thématiques du combattant que l’on retrouve. Dans une écriture ciselée, un flow conscient, fidèle à ce qu’il a livré avant avec toujours ce rap haché, dénonciateur et entraînant.

Un style qui lui est propre

Vaï est de ces artistes rares dont les influences dépassent l’urbain. Il est de retour avec cette nouvelle sortie, intitulée « Suffoque », savant mélange nous permettant une nouvelle fois de ressentir l’identité OG de l’artiste, son timbre vocal épais et cette écriture qui lui est propre.

Ce Montreuillois de naissance et marocain d’origine, n’a pas fini de faire trembler le rap urbain. Il y a quelques mois, ce dernier signait un précédent single intitulé « À Zéro ». Un titre dans lequel on pouvait-y redécouvrir un talent rare d’écriture et surtout un tempo addictif relevé de cœurs orientalisant.

Vaï n’a donc pas fini de faire parler de lui puis qu’après une longue période de silence, le rappeur veut revenir au plus vite sur les devants de la scène. Ce dernier travail actuellement à la préparation de son nouvel album « Couleurs » prévu pour le 19 juillet prochain.

Un mini-album composé de 7 titres, axé autour des thématiques de la combativité, et soutenu par un flow conscient et des punchlines ciselées…

Par Jérémy Renard