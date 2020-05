Fortnite sera bien disponible sur les consoles Xbox Series X et PS5

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Epic Games va continuer à développer son jeu Fortnite pour les nouvelles consoles de salon à savoir Xbox Serie X et la Playstation 5.

Avec l’énorme succès du jeu, il était prévisible de s’attendre à continuer l’aventure Fortnite sur de nouvelles consoles. C’est désormais chose faite puisque Epic Games a confirmé la présence de son titre phase sur les consoles next génération.

Fortnite prochainement accessible sur le moteur Unreal Engine 5

Les joueurs qui joueront au titre sur Playstation 5, pourront bénéficier de nouveaux graphismes du jeu encore plus réaliste. Et pour cause, Epic Games a récemment annoncé que Fortnite exploitera le moteur Unreal Engine 5, le nouveau moteur graphique utilisé par la Playstation 5 afin de rendre l’expérience de jeu encore plus immersive.

Les joueurs pourront toujours jouer en cross-platform, ce qui signifie qu’un joueur qui joue sur Xbox Series X pourra affronter un joueur de PS5 ainsi que d’autres consoles sur lesquelles le titre est déjà présent.

Notons que Fortnite comptabilise actuellement près de 350 millions de joueurs dans le monde. Un succès qui n’est pas prêt de s’arrêter de si tôt…

