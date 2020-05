Posted by Jérémy R. on. Updated:

L’acteur américain, Gregory Tyree Boyce, qui jouait un des rôles important du premier épisode de la saga Twilight, est mort.

Selon plusieurs médias américains dont TMZ, le corps inanimé de l’acteur a été retrouvé dans une chambre d’hôtel de Las Vegas. Sa petite amie, Natalie Adepoju est également décédée à ses côtés.

Pour le moment, les causes de son décès ne sont pas connues. Sa mère a confirmé son décès à TMZ, précisant « Mon bébé, Greg Boyce était le meilleur chef….oh mec. Il était en train de démarrer une entreprise d’aile, West Wings. Il a créé les saveurs à sa perfection et les a nommées d’après les rappeurs de la côte ouest. Snoop Dog, Kendrick Lamar, Roddy Ricch, Le jeu, etc. » avant que celle-ci n’ajoute « Il avait des saveurs comme, Tequila Lime Agave…ce sont mes préférés. Une saveur d’érable Hennessy, oh mec, tellement bon. Je peux dire que mon fils était mon chef préféré. Il était sur quelque chose de grand et c’était sa passion. »

Présent dans une scène importante du film Twilight : Chapitre I

Gregory Tyree Boyce avait joué dans deux films dont « Apocalypse. » et « Twilight : Chapitre I » dans lequel il y joue une scène importante d’une film. Le moment où il manque d’écraser Bella (Kristen Stewart) contre sa camionnette avant que celle-ci ne soit sauvée Edouard (Robert Pattinson) qui parvient à stopper le véhicule.

Par Jérémy Renard