Depuis quelques heures, un cliché d’un infirmier américain est très partagé sur les réseaux sociaux.

L’homme âgé de 43 ans a diffusé cette photo dans le but de montrer les effets du Covid-19 sur l’organisme.

Mike Schultz a partagé sur Instagram, une photo de lui avant/après avoir contracté la maladie. L’homme qui était très musclé auparavant y apparaît très amaigri avec les traits du visage tirés qui a perdu près de 22 kilos.

« Je voulais montrer à tout le monde à quel point le fait d’être sous sédation pendant 6 semaines sur un ventilateur ou intubé peut-être compliqué. » écrit l’homme de 43 ans qui précise que le Covid-19 a réduit sa capacité pulmonaire après avoir été victime d’une pneumonie. « Depuis 8 semaines, je suis loin de ma famille et de mes amis. Je me renforce chaque jour et je travaille pour augmenter ma capacité pulmonaire. » ajoute ce dernier.

Selon le site Buzzfeed auxquel il s’est confié, l’américain explique avoir passé près de six semaines en soins intensifs. « Je ne pensais pas que c’était aussi grave. Je pensais que j’étais assez jeune pour que cela ne m’affecte pas”, confie-t-il à nos confrères en précisant qu’il “voulait montrer à tout le monde comme c’est difficile d’être sous ventilation et intubé pendant six semaines. » raconte l’infirmier qui est désormais tiré d’affaire.

Selon ce dernier, il aurait contracté la maladie après avoir assisté au festival Winter Party de Miami (USA) en compagnie de son petit ami. Au cours de cet évènement qui s’était déroulé en mars, 38 personnes avaient été contaminées par le Coronavirus.

