Coronavirus. Quand est-ce que les salles de sport vont rouvrir ?

Posted by La Rédaction on. Updated:

Fermées depuis le début de l’épidémie de Covid-19, les salles de fitness et de musculation feront-elles parties des établissement à rouvrir leur porte le 2 juin ?

Le Premier Ministre, Edouard Philippe, doit s’exprimer ce jeudi quant à la possible réouverture de plusieurs établissements. Si les restaurants et les bars pourraient être concernés par une possible réouverture, d’autres établissements espèrent être également dans la liste du Premier Ministre.

Il s’agit des salles de sport de fitness et de musculation qui ont fermé leurs portes depuis le début de l’épidémie de Covid-19. Les responsables de ces établissements en sont convaincus. Ils pourront rouvrir à partir du 2 juin si ces établissements sportifs se situent en zone verte. Ils espèrent toutefois que le Premier Ministre ira également dans ce sens concernant la reprise d’activité de ces complexes sportifs qui sont à l’arrêt depuis près de deux mois.

Nombreux de ces établissements ont déjà mis en place toutes les mesures sanitaires afin de pouvoir rouvrir leurs portes au plus vite tout en garantissant la sécurité à leurs clients. C’est le cas de la chaîne de sport Fitness Park : « Nous nous engageons à mettre en œuvre toutes les règles sanitaires nécessaires pour faire de nos clubs des lieux de vie sains et protégés pour tes entraînements dès notre réouverture. » fait savoir la chaîne de sport sur son site tout en précisant que l’ensemble de ces établissements seront aménagés afin que la distanciation soit respectée. Des règles strictes sur l’utilisation des équipements seront également mis en œuvre.

« Nous avons désinfecté nos clubs (machines, accessoires, poids, poignées, portes, vestiaires…) et nous renouvellerons cela avant la réouverture. Notre dispositif sanitaire est également prêt à être mis en place. » ajoute Fitness Park.

Pouvoir s’entraîner à distance avant la réouverture des établissements

De nombreux établissements sportifs ont quant à eux décidé de privilégier les cours de coaching à distance pour leurs abonnés qui sont dans l’attente de pouvoir de nouveau retourner dans les salles de sport.

Les annonces du gouvernement prévues en fin d’après-midi

Ce jeudi 28 mai, Edouard Philippe tiendra une conférence de presse à 17 heures afin de donner plus d’éléments concernant la préparation de la deuxième étape du déconfinement qui débutera le 2 juin prochain.

#Déconfinement : Le Premier ministre tiendra une conférence de presse, aujourd’hui à 17h, sur la préparation de l’étape du 2 juin.



