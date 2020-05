Posted by La Rédaction on. Updated:

Suivez notre direct sur les nouvelles mesures annoncées par Le Premier Ministre Edouard Philippe sur la deuxième phase du déconfinement au 2 juin.

Les parcs et jardins rouverts sur tout le territoire dès ce weekend.

17h55 : Les parcs, jardins, seront rouverts dès ce weekend. Les plages seront quant à elles rouvertes à compter du 2 juin. Le port du masque pourrait être imposé.

Fin de la limitation des 100 km

17h54 : Dès le 2 juin, il sera possible de circuler sur l’ensemble du territoire sans restriction. Le Ministre rappel toutefois que le virus est toujours présent et qu’il faut tout de même limiter au mieux ces déplacements.

Réouverture de l’ensemble des restaurants sauf dans certains cas en zone orange

17h50 : Pour les restaurants/bars situés en zone orange à savoir : Ile-de-France, Mayotte et Guyane, seuls les restaurants en terrasse pourront rouvrir leurs portes.

17h49 : Tous les restaurant/bars pourront ouvrir à partir du 2 juin en zone verte. Les établissements devront adapter de nombreuses conditions sanitaires pour le respect des distanciations sociales. « Compte tenu de l’évolution de la crise, les restaurants bars et cafés pourront rouvrir dans tous les départements à partir du 2 juin mais avec des restrictions temporaires dans les zones orange. » indique Edouard Philippe.

« Toutes les personnes qui ont choisi de dîner ou déjeuner ensemble pourront s’asseoir à la même table mais il devra y avoir une distance d’un mètre entre les différents groupes dans les bars, ans les zones vertes, il faut éviter les risques à l’intérieur. Nous demandons de ne pas autoriser la consommation debout à l’intérieur. » précise le Premier Ministre.

L’épreuve de Français du bac est annulée

17h43 : Concernant les lycées, l’ensemble des lycées vont rouvrir en zone verte pour les élèves sur au moins trois niveaux. En zone orange, les lycées professionnels accueilleront uniquement les terminales et CAP. « L’ensemble des lycées vont rouvrir en zone verte pour accueillir les élèves sur au moins un des trois niveaux. En zone orange, les lycées pros ouvrent mais avec les élèves de terminale et de CAP. En lycée général, accueil sur convocation pour de tout petits groupes. »

Les 6èmes et 5ème pourront retourner au collègue que ce soit en zone verte ou orange.

17h42 : « L’ensemble des collèges vont rouvrir que ce soit en zone verte ou orange. En zone orange, nous allons accueillir les élèves de 6ème et 5ème. » assure Jean-Michel Blanquer.

17h39 : Dès le 2 juin, toutes les écoles pourront rouvrir. « Les parents qui souhaitent remettent leurs enfants pourront le faire. » précise le Ministre de l’éducation nationale.

17h38 : Plus de 90% des communes ont déjà rouvert leurs écoles. L’objectif du 100% est en discussion au sein du gouvernement pour que l’ensemble des écoles puissent de nouveau rouvrir leurs portes.

17h37 : « La réouverture des écoles et des établissement est une urgence sociale. » explique Jean-Michel Blanquer qui prend la parole.

L’accès à l’application Stop-Covid à partir du 2 juin

17h33 : « Nous avons voulu mettre à la disposition des français, l’application mobile Stop-Covid. » explique le Premier Ministre qui juge utile la mise en place de cette application. « Stop-Covid vous géolocalisera jamais », garanti Edouard Philippe qui précise que la CNIL a validé le déploiement de cette application qui sera accessible au 2 juin. Celle-ci sera gratuite.

Les 4 indicateurs annoncés par le Ministre de la Santé

17h29 : « Dans le département de Mayotte, la vigilance renforcée est liée à la circulation toujours rapide de l’épidémie. En Guyane, la vigilance renforcée est liée à un nombre R-0 supérieur à 1 qui atteste d’une circulation élevée du virus sur le territoire » indique le Ministre de la Santé.

17h28 : « Le troisième indicateur, c’est le taux d’occupation des services de réanimation. Nous avons abaissé le seuil de vigilance à 40 %, et le seuil d’alerte à 60 % » précise Olivier Véran.

17h27 : « L’autre facteur c’est le R-0 : la probabilité de quelqu’un qui est contaminé de contaminer d’autres personnes. » indique le Ministre de la Santé.

17h26 : « Dans d’autres départements, c’est le taux de circulation du virus qui reste élevé qui fait monter ce taux d’incidence. » Olivier Véran.

17h26 : « Le taux d’incidence reste au-dessus du seuil de vigilance dans plusieurs départements. Cette incidence s’explique par la présence de clusters, qui sont repérés et isolés. » Olivier Véran.

17h24 : Le Ministre de la Santé, Olivier Véran prend la parole à son tour : « Le premier indicateur, c’est l’incidence : c’est le nombre de personnes infectées sur une semaine pour 100.000 habitants. Au-delà de 10 personnes nous atteignons un seuil de vigilance. Au-dessus de 50 nous atteignons le seuil d’alerte. »

17h21 : Edouard Philippe annonce la réouverture des collèges, lycées, bars et restaurants en zone verte.

17h20 : « Les résultats sont bons sur le plan sanitaire. Même si nous restons prudents. Même si nous ne pouvons pas courir le risque de la désinvolture. » Edouard Philippe.

« La liberté va redevenir la règle et l’interdiction l’exception » Edouard Philippe

Au cours de cette phase 2 du #déconfinement, la liberté va redevenir la règle, et l’interdiction constituera l’exception : pic.twitter.com/gXap3uwHtT — Edouard Philippe (@EPhilippePM) May 28, 2020

17h18 : La nouvelle carte de déconfinement est dévoilée par le Premier Ministre. L’ensemble des départements sont désormais passés en zone verte sauf seulement l’Ile-de-France en orange ainsi que la Guyane et Mayotte. « Nous allons surveiller avec une vigilance particulière les départements d’île-de-France, la Guyane et Mayotte, où le virus circule plus qu’ailleurs. Dans ces départements « oranges », le #déconfinement sera, pour 3 semaines, un peu plus prudent que sur le reste du territoire. » explique Édouard Philippe.