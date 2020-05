George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans tué par un policier blanc

Posted by Jérémy R. on

Ce lundi 25 mai, George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, est décédé au cours d’une arrestation de police à Minneapolis.

La police qui soupçonnait la victime d’avoir écoulé un faux billet de 20 dollars a été arrêtée ce 25 mai à Minneapolis. La vidéo de l’arrestation de George Floyd a été filmée par une témoin.

Dans cette dernière, on peut-y voir l’homme Afro-Américain plaqué au sol sur le ventre par l’un des policiers qui l’immobilise avec son genou sur le coup. L’homme ne pouvant plus respirer, supplie à plusieurs reprise le policier de le lâcher.

Plusieurs passants commencent à s’emporter envers les deux policiers dont l’un d’eux les tient à bonne distance. « Il ne respire plus, il ne bouge plus, prenez son pouls. » déclare l’un d’eux alors qu’au même moment la victime ne bouge plus et semble inconsciente. Une ambulance arrivera quelques minutes après avant de transporter la victime qui décèdera à l’hôpital quelques heures plus tard.

Cette scène particulièrement choquante a été retransmise en direct sur Facebook. Elle a rapidement suscitée une énorme vague d’indignation.

La ville de Minneapolis s’embrase depuis trois nuit à la suite du décès brutal de Goerge Floyd. Les manifestants réclament justice auprès de cette nouvelle victime de violences policières. Les manifestations qui sont montés d’un cran lors la troisième nuit consécutive dans la ville avec l’incendie d’un commissariat de police où travaillaient les policiers qui sont mis en cause dans cette histoire.

Plusieurs heurts ont eu lieu avec la police et des scènes de pillages ont même été observées.

