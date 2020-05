Essonne. Les sites culturels qui ont rouvert leurs portes

Posted by La Rédaction on. Updated:

Après l’annonce par le Premier ministre du passage du rouge à l’orange de l’Essonne, les sites culturels départementaux ont rouvert leurs portes ce week-end en mettant en place des mesures de sécurité et quelques restrictions.

Le département de l’Essonne qui est désormais en zone orange, a pu rouvrir plusieurs de ses domaines ainsi que ses musées.

Alliant patrimoine historique, culturel et environnemental, les trois domaines de Chamarande, Méréville, Montauger accueillent depuis ce samedi, ses premiers visiteurs. Mais seuls les parcs seront accessibles ce week-end.

Le port du masque n’est pas obligatoire mais toutefois recommandé (notamment dans les lieux fermés à Chamarande). La distanciation doit être respecté ainsi que les gestes barrières. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont toujours interdits sur l’ensemble du département.

Pour les parcs de de Montauger et Méréville, ces derniers peuvent accepter uniquement 100 personnes maximum en simultané.

Domaine départemental de Montauger

Le parc sera ouvert du mercredi au dimanche de 9h à 18h. Le parking, les postes de pêche et les toilettes seront ouverts. En revanche, resteront inaccessibles les lieux d’exposition, la boutique, les distributeurs à boissons et nourriture, la halle de pique-nique. L’accès aux observatoires sera limité. La Maison de l’environnement reste également fermée. Enfin, aucune animation pédagogique n’est organisée sur le site jusqu’au début du mois de juillet.

Domaine départemental de Méréville

Le domaine sera ouvert du 30 mai au 1er novembre samedis, dimanches et jours fériés (dont le lundi 1er juin) et également les mercredis (à partir du 10 juin), de 9h à 20h en juin, juillet et août. L’accueil des visiteurs sera assuré sur place. Aucune animation pédagogique n’est assurée sur le site jusqu’à début juillet.

Domaine départemental de Chamarande

Le parc sera ouvert à partir de ce week-end de 9h à 19h, puis de 9h à 20h de juin à septembre. Les toilettes du château seront ouvertes. L’exposition Anomal dans le château sera quant à elle accessible dès le mercredi 3 juin puis visible aux jours et heures habituels. Le Food Truck, les activités de canotage, de promenade en draisiennes ou avec des poneys reprendront courant juin.

LES MUSÉES

Musée français de la photographie

Le musée ouvre tous les jours aux horaires habituels à compter du samedi 30 mai, sur rendez-vous, les visiteurs devant réserver un créneau (par téléphone au 01 69 35 16 50 ou par mail : musee.photo91@cd-essonne.fr). Le port du masque est obligatoire durant la visite à partir de 11 ans. Les poussettes ne sont pas autorisées dans les espaces d’exposition. Le jardin reste en accès libre aux horaires habituels.

Maison-atelier Foujita

La maison atelier Foujita est ouverte à partir du samedi 30 mai aux jours et horaires habituels à partir du 30 mai, sur rendez-vous (réservation par mail : maison-foujita@cd-essonne.fr). Le jardin est libre d’accès aux horaires habituels, dans la limite de 20 personnes. Le port du masque est obligatoire durant la visite à partir de 11 ans. Les poussettes ne sont pas autorisées dans les espaces d’exposition.

« La réouverture de ces sites est une excellente nouvelle pour les Essonniens et, au-delà, pour les Franciliens qui vont pouvoir profiter d’un patrimoine naturel exceptionnel offrant une véritable bouffée d’oxygène après le confinement. Les parcs des domaines départementaux sont suffisamment étendus pour favoriser la distanciation physique indispensable à l’heure actuelle. Je salue le travail des équipes départementales mobilisées pour accueillir les premiers visiteurs dès ce samedi dans les meilleures conditions de sécurité possibles. » comme l’explique François Durovray, Président du Département de l’Essonne.

Par La Rédaction