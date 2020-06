Posted by Jérémy R. on. Updated:

La Princesse Hermine de Clermont-Tonnerre aurait été victime d’un grave accident de la route ce lundi 1er juin.

Selon une publication publiée sur la page Facebook de son amie Viviane Zaniroli, la femme de 54 ans aurait eu un terrible accident de moto ce lundi 1er juin.

« En pensées et en prières pour notre Mimine, Hermine de Clermont-Tonnerre, dans le coma suite à un accident de moto. » a écrit son amie proche ce mardi 2 juin sur son compte Facebook avant que celle-ci n’ajoute « On pense fort à Allegra et Calixte ses enfants. Ma princesse chérie tu es une Warrior, bats-toi. »

Selon le site Gala, son ami et producteur, Thierry Klemeniuk, aurait également publié un message ce mardi 2 juin, expliquant que la duchesse aurait été placée dans le coma « après un grave accident de moto » survenu ce 1er juin. Une publication qui aurait été supprimée quelques instants plus tard, précisent nos confrères.

Toujours selon Gala, la mère de famille serait actuellement à la clinique et son état serait jugé « préoccupant ».

En pensées et en prières pour notre Mimine, Hermine de Clermont-Tonnerre, dans le coma suite à un accident de moto

