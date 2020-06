Un défenseur de la nature retrouve un renard mort ensanglanté déposé sur sa voiture

Posted by La Rédaction on. Updated:

Le naturaliste et défenseur des animaux, Pierre Rigaux qui milite également contre la chasse, a fait une triste découverte ce mercredi 3 juin en quittant son domicile.

L’homme a découvert un renard mort, ensanglanté, déposé sur le capot de son véhicule. Sa voiture a également été en partie souillée par le sang de l’animal comme l’attestent les clichés horribles que Pierre Rigaux a souhaité partager pour montrer la cruauté de certains êtres humains.

Sa position anti-chasse dans le viseur des chasseurs ?

« Voilà ce que je découvre ce matin sur ma voiture garée à côté de chez moi. Je ne sais pas qui sont les auteurs de cet acte. » écrit le naturaliste qui milite depuis plusieurs années contre les pratiques de la chasse. « Il est en tout cas dans la continuité des menaces que je reçois de la part de chasseurs depuis des années, au seul motif de mon engagement contre la chasse. » ajoute ce dernier qui explique avoir porté une énième plainte envers celles et ceux qu’il considère comme étant une petite mafia.

Vague de soutien pour le militant

De nombreuses personnalités ont tenu à apporter leur soutien à Pierre Rigaux après la publication de ces images insoutenables. A commencé par le militant écologiste, Nicolas Hulot qui qualifie cette « agression ignoble et inqualifiable. »

Ce dernier a été rejoint par la Secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, Brune Poirson mais aussi la ministre de la Transition Ecologique, Elisabeth Borne ou encore le journaliste Hugo Clément qui dénoncent ces actes absolument indignes. Ce dernier a par ailleurs tenu à interpeller Brune Poirson sur cet énième cruauté animalière : « Madame @brunepoirson, vous êtes aux responsabilités. Vous avez le pouvoir de faire interdire la vénerie sous terre, pratique sadique d’un autre temps rejetée par plus de 80% des Français. Svp, il est temps d’agir et de mettre fin à cette cruauté ! » a-t-il écrit sur son compte Twitter.

Une agression ignoble et inqualifiable. Soutien sans réserve @RigauxNature #LeTempsEstVenu de vivre la nature sans fusil et dans le respect de tous et toutes. https://t.co/ksLYRkryTn — Nicolas Hulot (@N_Hulot) June 3, 2020

Soutien à Pierre Rigaux après cette tentative d’intimidation odieuse.



Honte à ceux qui sacrifient la vie d’un animal pour effrayer un défenseur de la nature. Le parti de la violence et de l’indignité n’existe pas dans le débat démocratique. https://t.co/d1P8OoKd5O — Brune Poirson (@brunepoirson) June 3, 2020

En démocratie, tout acte d’intimidation et de violence est absolument inacceptable. Plein soutien à Pierre Rigaux face à ces pratiques intolérables. https://t.co/n57LFOLFGW — Elisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) June 3, 2020

Madame @brunepoirson, vous êtes aux responsabilités. Vous avez le pouvoir de faire interdire la vénerie sous terre, pratique sadique d’un autre temps rejetée par plus de 80% des Français. Svp, il est temps d’agir et de mettre fin à cette cruauté ! 🙏 https://t.co/LPH7ETNOVx — Hugo Clément (@hugoclement) June 3, 2020

