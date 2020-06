George Floyd. Epic Games repousse à nouveau la Saison 3 de Fortnite au 17 juin

Posted by Jérémy R. on

Les fans vont devoir de nouveau patienter avec ce nouveau report de la part du studio de développement de Fortnite qui repousse à nouveau la troisième saison.

Reportée une première fois au 11 juin, la Saison 3 du Chapitre 2 de Fortnite est à nouveau repoussée au 17 juin prochain.

C’est via un communiqué de presse publié ce mercredi 3 juin que Epic Games a annoncé cette mauvaise nouvelle pour les joueurs.

« Les événements que nous vivons actuellement sont un douloureux rappel des injustices qui traversent toujours notre société, qu’il s’agisse de la négation des droits humains les plus fondamentaux ou des méfaits manifestes ou insidieux du racisme envers les personnes de couleur. Nous sommes parfaitement conscients de la peine ressentie par nos amis, familles, équipes, joueurs et communautés. » explique le studio de développement basé à Cary en Caroline du Nord.

Ce report intervient à la suite du décès de George Floyd, cet homme noir américain tué au cours d’un contrôle de police qui a soulevé une profonde indignation aux États-Unis dont les violences policières sont actuellement pointées du doigt.

» LIRE AUSSI – Fortnite sera bien disponible sur les consoles Xbox Series X et PS5

« Nous croyons en l’égalité et la justice ainsi qu’en la diversité et l’inclusion, et nous considérons qu’il s’agit d’évidences qui dépassent le cadre de la politique. » poursuit le développeur qui a souhaité accorder du temps à ses équipes afin que ces derniers puissent profiter de leur famille ainsi que leur communauté en cette période particulièrement compliquée aux USA.

Epic Games qui a par ailleurs repoussé l’évènement Le Dispositif au lundi 15 juin avant que l’arrivée de la troisième saison annoncée pour le 17 juin.

La société de développement de Fortnite explique comprendre parfaitement l’attente des joueurs qui est de plus en plus grandissante face à l’arrivée de la saison 3 qui aurait déjà dû sortir depuis plusieurs semaines.

« Nous comprenons que ce report vient s’ajouter à un autre, et nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension dans cette période difficile. » conclut Epic Games.

Par La Rédaction