Manifestation pour Adama Traoré : Les images d’un policier noir traité de « vendu »

Posted by La Rédaction on

Ce mardi soir à Paris, en marge de la manifestation pour Adama Traoré, plusieurs manifestants s’en sont pris à un policier noir qui sécurisait la zone.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, on peut-y voir des manifestants s’en prendre à un policier noir. Ce dernier est insulté de « vendu ».

Le policier porte plainte

L’homme casqué reste impassible face aux manifestants qui l’interpelle violemment. De son côté, le Préfet de Police, Didier Lallement, s’est exprimé dans un communiqué. « Soutien total au fonctionnaire de la PP qui a fait l’objet de propos abjects lors de la manifestation du 2 juin. Il a porté plainte et je m’y associe. Son calme et sa dignité sont un exemple qui nous honore. »

De son côté la Préfecture de Police ajoute : « Il n’y a pas de race dans la police, pas plus que de racisés ou d’oppresseurs racistes. Il y a des fonctionnaires qui s’engagent pour la liberté, l’égalité et la fraternité et cela au quotidien ! »

Un policier noir traité de "vendu" #JusticePourAdama #BlackLivesMatter Une autre vidéo de la scène. pic.twitter.com/OuKYapLNG8 — Pierre Sautarel (@FrDesouche) June 3, 2020

"Il n’y a pas de race dans la police, pas plus que de racisés ou d’oppresseurs racistes. Il y a des fonctionnaires qui s’engagent pour la liberté, l’égalité et la fraternité et cela au quotidien !" 1/2 pic.twitter.com/H7TFH6I4yy — Préfecture de Police (@prefpolice) June 4, 2020

La manifestation en soutien à Adama Traoré, jeune homme noir décédé en 2016 lors d’une arrestation, a rassemblé près de 20.000 personnes. Si le rassemblement s’est déroulé dans le calme, des incidents ont toutefois éclaté en fin de cortège avec des échanges musclés entre policiers et manifestants. Plusieurs dégradations ont été commises sur du mobilier urbain dont des commerces qui venaient juste de rouvrir leurs portes dans le cadre du déconfinement.

Par La Rédaction