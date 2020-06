Le chanteur Enrico Macias hospitalisé après une mauvaise chute à Paris

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Le chanteur qui devait se produire prochainement à l’Olympia, a été hospitalisé après une mauvaise chute.

Le célèbre interprète des « Filles de mon pays » va devoir encore patienter quelques temps avant de pouvoir remonter sur la scène parisienne.

Et pour cause, Enrico Macia a été victime il y a quelques jours d’une mauvaise chute dans la capitale. Selon France Dimanche, le chanteur âgé de 81 ans s’est « effondré au sol » alors qu’il se promenait non loin de son appartement parisien situé sur les Grands Boulevards .

L’artiste s’est brisé le col du fémur, nécessitant une intervention chirurgicale. Toujours selon France Dimanche, on lui aurait « remplacé entièrement l’articulation de la hanche » par une prothèse. Ce n’est malheureusement pas la première fois que le chanteur se blesse accidentellement. En 2015, Enrico Macias avait été victime d’une triple fracture du bras droit après avoir chuté dans sa salle de bain.

» LIRE AUSSI – Victime d’un accident domestique, le chanteur Enrico Macias a été hospitalisé d’urgence !

Plus récemment, celui-ci avait révélé avoir été touché par le Covid-19. De son côté, son manager Jean-Claude Ghrenassia a fait savoir à Télé Loisirs que le chanteur ne va pas bien en ce moment et qu’il lui faudra un peu de temps avant que ce dernier ne refasse surface tout en précisant que Enrico Macias devra faire de la rééducation. Son manager se veut toutefois rassurant : « ça ira bien dans un mois » a assuré ce dernier à nos confrères.

Les dates de concert du chanteur sont toutefois maintenus et Enrico Macias est attendu de pied ferme par ses fans les 8 et 10 janvier à l’Olympia.

Par Jérémy Renard