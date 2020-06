Après l’annulation de son festival, Solidays lance un appel aux dons

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Dans un communiqué de presse du 10 juin, l’association Solidarité Sida lance un appel aux dons à la suite de l’annulation de son grand festival annuel.

« La semaine prochaine, Solidays devait « réenchanter le monde ». Malheureusement, le Covid-19 est passé par là. Pour Solidarité Sida, la réalité est brutale. Alors que le festival devait battre de nouveaux records, 70% des ressources de l’association ont disparu. L’appel à la mobilisation est lancé. » explique l’association Solidarité Sida ce mercredi 10 qui lance un appel aux dons.

Un million d’euros pour le programme d’aide international

La crise du Covid-19 n’aura pas épargnée l’association créer en 1992 par Luc Barruet et Éric Elzière dans le but de lutter contre le sida et de sensibiliser la jeunesse contre ce virus qui fait encore de nombreuses victimes chaque année.

L’association qui a pu compenser sa perte de 3.2 millions d’euros à la suite de l’annulation de son festival, grâce à une forte mobilisation, a besoin de près d’un millions d’euros pour continuer à assurer le financement de ses nombreux programmes d’aide aux malades et de prévention qui sont toutefois menacés.

C’est ainsi, pour la première fois de son histoire que Solidarité Sida lance un appel à la générosité pour palier à leurs difficultés financières. « Il manque encore un million d’euros dans les caisses de l’association. Avec l’édition 2019 du festival, 108 programmes ont pu être soutenus dans 22 pays. » rappelle l’association Solidarité Sida.

