Avec 51 Worldwide Games, votre Switch se transforme en mallette de jeux de société

Souvenez-vous de la joie qui vous a envahi en réalisant le coup de génie qui renverse la situation dans une partie d’échecs entre amis. Ou la jubilation d’avoir une paire d’as en main au Texas hold’em.

Préparez-vous à vivre des moments mémorables avec une sélection de grands classiques dans 51 Worldwide Games, actuellement disponible sur Nintendo Switch.

Que vous soyez fan de jeux de plateau, de jeux de cartes, de jeux de sport ou de jeux d’arcade, 51 Worldwide Games propose un large éventail de choix et un ensemble de fonctionnalités qui rendent tous ces titres très simples à prendre en main.

Avant d’acheter la collection, vous pouvez essayer gratuitement plusieurs de ses jeux et fonctionnalités en téléchargeant 51 Worldwide Games Local Multiplayer Guest Edition sur le Nintendo eShop de la console Nintendo Switch. Une fois la démo téléchargée, quatre jeux sont accessibles en mode solo : Quatre en ligne, Circuit routier, Président et Dominos. Vous pouvez profiter des versions multijoueur de ces titres en partageant des manettes Joy-Con ou en vous connectant en local avec un autre joueur Nintendo Switch possédant aussi la version Guest Edition.

Vous pouvez également vous connecter en local avec un autre joueur Nintendo Switch possédant la version complète de 51 Worldwide Games. Cela vous permet de profiter à deux de tous les titres compatibles avec le mode sans fil local, y compris les jeux jouables en mode mosaïque.

La nouvelle bande-annonce 51 Worldwide Games – Maintenant disponible (Nintendo Switch) présente les jeux Quatre en ligne, Circuit routier, Président et Dominos inclus dans la Guest Edition ainsi que les options multijoueur disponibles pour les joueurs ayant téléchargé cette démo.

Avec des jeux comme Dominos, Quatre en ligne et Fléchettes, 51 Worldwide Games possède tous les ingrédients pour passer une bonne soirée entre amis ou en famille. Découvrez des jeux du monde entier comme le mancala ou le shogi – ou même un hanafuda personnalisé, après avoir déverrouillé des jeux de cartes aux thèmes Mario. Les jeux sont également jouables en mode solo contre l’IA et disposent de didacticiels, d’infos culturelles à récupérer et d’anecdotes historiques qui leur donnent une dimension inédite.

Certains des titres proposés sont jouables à plusieurs sur une seule Nintendo Switch en mode téléviseur, d’autres sont jouables en mode portable (en partageant l’écran tactile), et d’autres encore en mode sur table. Le mode mosaïque vous permet de vous connecter en local avec d’autres joueurs Nintendo Switch dans des configurations créatives. En mode mosaïque dans Circuit routier, par exemple, jusqu’à quatre consoles Nintendo Switch peuvent être disposées côte à côte sur une surface plane pour créer un nombre de configurations de piste presque illimité. D’autres jeux, comme Bowling et Fléchettes, utilisent également les commandes par mouvements, offrant ainsi de nombreuses façons amusantes de jouer.

Le jeu en ligne** permet de défier des amis ou des joueurs du monde entier de façon aléatoire. À l’aide du Globe des Guides, un globe terrestre interactif proposant des guides de jeu, vous pouvez savoir à quels jeux jouent vos amis ou les joueurs du monde entier. Vous pouvez aussi découvrir des infos amusantes sur eux, comme leurs plats préférés, leurs jeux recommandés et leurs succès dans les jeux.

51 Worldwide Games est actuellement disponible sur Nintendo Switch. Cette collection comprend une grande diversité de jeux de plateaux, de jeux de cartes, de jeux de sport, de jeux de café et bien plus. Regardez la bande-annonce pour voir une présentation du jeu et obtenir davantage d’informations sur 51 Worldwide Games Local Multiplayer Guest Edition, disponible gratuitement sur le Nintendo eShop.

