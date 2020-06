Playstation 5 : Design de la console, premiers jeux dévoilés : Sony a frappé très fort !

Posted by La Rédaction on. Updated:

Ce jeudi 11 juin, Sony a frappé fort face à son concurrent Microsoft, en y dévoilant officiellement le design de sa nouvelle console, la Playstation 4 ainsi que ses premiers jeux.

Vous avez raté l’évènement le plus attendu de ce jeudi 11 juin, à savoir la conférence de Sony sur la présentation de sa Playstation 5 et ses premiers jeux annoncés. Voici en détail, ce qui a été présenté au cours de cette soirée.

La conférence de Sony aura duré près d’1h30 mais nous a offert une multitudes d’informations croustillantes sur sa prochaine console Playstation 5 qui est attendue pour la fin de l’année 2020. Mais pas que puisqu’à l’occasion de cette soirée, plusieurs bande annonces ont été révélées et les joueurs ont même eu le droit à quelques phases de Gameplay sur les prochains titres annoncés par Sony.

Spiderman 2, Grand Turismo 7, Resident Evil Village (8), Demon’s Souls, Hitman 3, Ratchet and Clank

Spider-Man : Miles Morales

Le tout premier jeu annoncé lors de cette conférence, c’est Spider-Man 2 d’Insomniac Games qui a été révélé via une bande annonce de plusieurs minutes. Intitulé Spider-Man : Miles Morales, le jeu est prévu pour la fin d’année 2020 sur Playstation 5.

Marvel-Spider-Man-Miles-Morales milesmorales spider-man-miles-morales-ps5

Gran Turismo 7

S’en est suivi une bande annonce de Gran Turismo 7 pour le plus grand plaisir des fans de simulation réaliste. A l’issue de ce trailer, nous avons pu découvrir une phase de gameplay sur l’emblématique circuit Trials Mountain qui a fait le succès de la série des GT.

Grand Turismo 7 gran-turismo-7 GT7

Ratchet & Clank : Rift Apart

Sony a également dévoilé Ratchet & Clank : Rift Apart, le nouvel opus d’Insomniac Games qui a pris le temps de partager un magnifique trailer accompagné par une grosse phase de gameplay qui nous montre un univers très coloré et particulièrement fluide comme nous avons pu le constater. Un premier titre qui semble clairement montrer la puissance de la PS5 face à un jeu condensé d’une multitudes d’animations et d’effets.

Ratchet & Clank : Rift Apart Ratchet & Clank : Rift Apart Horizon : Forbidden West

Horizon : Forbidden West

Les fans du jeu de Guerrilla Games étaient loin de s’imaginer que la suite d’Horizon : Zero Dawn allait être dévoilée ce jeudi soir. Et pourtant Sony l’a fait. En y présentant Horizon : Forbidden West, une version beaucoup plus améliorée du célèbre jeu de chasse et d’exploration. Avec des graphismes tout simplement jouissifs et une qualité de détails impressionnants, Horizon : Forbidden West est un titre qui risque d’être très attendu par les joueurs. Malheureusement, aucune date de sortie n’a été annoncée au cours de cette soirée concernant cette suite.

» LIRE AUSSI – Sony dévoile le design de la manette de sa Playstation 5

Horizon : Forbidden West Horizon : Forbidden West Horizon : Forbidden West

Resident Evil Village

Il ne manquait plus qu’un Survival Horror en guest star de cette soirée. Et c’est désormais chose faite puisque Sony a officialisé l’arrivée de Resident Evil VIII qui s’intitule Resident Evil Village.

Un trailer de toute beauté mixé avec quelques scènes brève de gameplay qui nous montre une fois de plus que Capcom revient en force avec un scénario bien ficelé qui nous emmènera cette fois-ci dans un village rempli de secrets terrifiants… On notera également, l’apparition du personnage Chris Redfield à la fin du trailer. Si la date officielle n’a pas été encore dévoilée, le jeu devrait pouvoir sortir courant 2021.

Resident Evil Village Resident Evil Village Resident Evil Village

En plus de ces gros titres, d’autres jeux ont été annoncés par Sony comme Oddworld Soulstorm, Project Athia, Returnal, Hitman III, Pragmata, Shadow of the Colossus, Demon’s Souls…

La PS5 se dévoile enfin !

La Playstation 5 La Playstation 5 La Playstation 5

La Playstation 5

Si vous n’avez pas pu rester jusqu’au bout de la conférence, sachez que vous avez raté l’un des moments les plus importants de la soirée. En effet, après avoir dévoilé sa manette il y a quelques semaines, Sony a frappé fort en dévoilant officiellement le design de sa prochaine console Playstation 5. Dans une bande annonce à l’ambiance futuriste, Sony a révélé sa nouvelle console qui se déclinera en deux exemplaire.

Le premier modèle sera doté d’un lecteur cd pour lire les jeux. Le second modèle sera quant à lui proposé en version dématerialisé. Les jeux pourront donc uniquement être téléchargés via le Playstation Store et stockés directement sur la console et non via un support cd si vous décidez d’acquérir ce modèle.

La firme a également profité de l’occasion pour dévoiler les périphériques qui accompagneront sa nouvelle console, à savoir un casque audio Bluetooth, une télécommande de contrôle, un support de rechargement pour les manettes ainsi qu’une Webcam.

Sony n’a toutefois pas donné de date officielle ni le prix de sa prochaine console.

Par La Rédaction