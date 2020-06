« Les Quais de Lutèce » : On a visité le tout nouvel hôtel du Parc Astérix

Posted by La Rédaction on. Updated:

Le parc Gaulois vient récemment d’ouvrir son tout nouvel hôtel 4 étoiles dans l’Oise.

Après avoir ouvert deux hôtels (Les Trois Hiboux et La Cité Suspendue), le Parc Astérix vient tout juste d’ouvrir son nouvel hôtel à savoir « Les Quais de Lutèce »

Ce nouvel hôtel classé quatre étoiles a été ouvert au public le dimanche 14 juin, veille de la réouverture du Parc Gaulois qui était fermé depuis près de 2 mois en raisons de l’épidémie de Coronavirus.

Ce complexe hôtelier thématisé autour de l’antiquité, plonge les visiteurs au cœur de la célèbre Lutèce, cette cité romaine commerçante et culturelle qui vit jours et nuits autour de la Seine.

L’hôtel est composé d’un bar et d’un restaurant, de 150 chambres climatisées pouvant accueillir de 1 à 5 personnes. « Les Quais de Lutèce » est le premier hôtel 4 étoiles du parc situé à proximité des deux autres complexes hôteliers à savoir Les Trois Hiboux et plus récemment, La Cité Suspendue.

Les premières réservations pour « Les Quais de Lutèce »

« On a limité à 80% le taux d’occupation. » nous explique Guy Vassel, le directeur adjoint du Parc Astérix. « On a déjà beaucoup de réservations pour juillet et Août. On a voulu limiter le taux d’occupation de manière à ce que les visiteurs puissent profiter pleinement de leur séjour. » nous confie ce dernier.

Les visiteurs qui séjourneront dans ce nouvel hôtel, pourront bénéficier d’un accès à certaines attractions 30 minutes avant l’ouverture du Parc. Parc qui sera accessible en l’espace de quelques minutes par un petit chemin à pied depuis l’hôtel.

