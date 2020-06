Disneyland Paris rouvre progressivement son parc dès le 15 juillet

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Fermé depuis la mi-mars en raison de l’épidémie de Covid-19, le parc à thème américain, Disneyland Paris, a eu le feu vert pour rouvrir ses portes dès le 15 juillet avec des mesures sanitaires spécifiques.

Après Le Parc Astérix, c’est au tour de Disneyland Paris de rouvrir ses portes.

Le parc américain a publié un communiqué sur son site, ce lundi 22 juin, annonçant ainsi la bonne nouvelle à ses visiteurs. « Disneyland Paris rouvrira progressivement à partir du 15 Juillet 2020, en incluant le Parc Disneyland, le Parc Walt Disney Studios, le Disney’s Newport Bay Club et Disney Village. »

Le parc ouvert avec une limitation de ses visiteurs

D’importantes mesures d’hygiène et de sécurité seront mises en place pour accueillir les premiers visiteurs après cette longue période de confinement. Le parc ne vendra aucun billet sur place et celui-ci accueillera un nombre limité de visiteurs.

« Disneyland Paris accueillera un nombre limité de visiteurs quotidiens lors de sa réouverture initiale. Pour garantir leur admission, les visiteurs ayant en possession ou ayant acheté des billets non datés, ainsi que les détenteurs d’un Pass Annuel, devront s’inscrire sur une plateforme avant leur arrivée sur site pour obtenir une réservation d’entrée aux Parcs. » précise le site de Disneyland Paris.

FastPass et files Single Rider indisponibles pour le moment

Le parc fait savoir que d’importantes mesures ont été prises dans les attractions afin de « respecter la distanciation physique entre les groupes ou les familles. »

Par ailleurs, les visiteurs ne pourront plus accéder aux services Fastpass et Single Rider, utilisés habituellement pour les attractions à succès durant cette période.

Pour ce qui est des hôtels Disney, ils accueilleront les visiteurs en capacité limitée tout comme les Parcs Disneyland, le Parc Walt Disney Studios, le Disney’s Newport Bay Club ou encore Disney Village. Des mesures d’hygiène et de sécurité y seront également présentes.

Port du masque obligatoire à partir de 11 ans !

Afin de garantir une sécurité optimale à ses visiteurs, le parc demande à toutes les personnes de onze ans et plus ainsi qu’aux Cast Members et aux prestataires externes de porter un masque conforme tout au long de la journée à l’exception des repas.

Le parc a mis en place près de 2000 stations de gel hydroalcoolique qui seront réparties dans toutes les zones (Parcs, Hôtels, coulisses…) mais également à des points d’entrés stratégiques comme les entrées et sorties de chaque attraction, boutique, restaurant ou encore salle de spectacle.

Certains spectacles ne pourront pas avoir lieux comme le précise la direction du Parc. Ces derniers pourront rouvrir progressivement « en fonction de l’évolution des mesures de sécurité et sanitaires et des recommandations des pouvoirs publics. »

Cela inclut notamment des expériences comme la Disney Stars on Parade et le spectacle nocturne Disney Illuminations qui seront de retour à une date ultérieure. Quant au spectacle du « Roi Lion et les Rythmes de la Terre », celui-ci rouvrira à l’été 2020 comme pour les salles de spectacles couvertes et en plein air qui seront configurées pour assurer la distanciation physique.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site et l’application officiel du parc.

Par Jérémy Renard