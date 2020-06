Exclu. (Reportage) TPMP à la rentrée, son passé compliqué, l’arrêt de Voltage : Jordan De Luxe nous dit tout !

Posted by Jérémy R. on. Updated:

Ce lundi 22 juin, Jordan De Luxe nous recevait dans les locaux de Non Stop People, à Paris, pour nous dévoiler les coulisses de son émission : “L’instant De Luxe”.

L’occasion pour l’animateur de 30 ans de se confier face caméra sur ses débuts à la radio, en télé, son passé compliqué mais également ses futurs projets à la rentrée.

Le petit poussin de Geneviève De Fontenay

Jordan De Luxe qui a passé toute son enfance à Rennes (Bretagne), n’avait qu’un rêve, celui de monter à Paris pour percer dans la radio. « Un jour, j’ai pris mon train, je suis venu participer à une émission de radio qui s’appelait “C’est quoi de bordel” avec Laurent Baffie. Et suite à cette émission, j’ai rencontré Geneviève De Fontenay. » nous explique le jeune homme.

Une amitié va alors se créer rapidement entre la dame au chapeau et l’animateur. « Elle est devenue ma marraine puis du coup après je me suis retrouvé sur NRJ12 et j’ai travaillé à droite à gauche. » poursuit Jordan qui a ensuite intégré Voltage FM.

Une enfance un peu compliquée

Jordan est également revenu sur son enfance un peu compliquée : « J’ai subi le raquette quand j’étais petit, ce genre de choses un peu complexe. Il fallait donc que je me retrouve quelque part. » explique l’animateur qui est désormais aux commandes de sa propre émission de télé à savoir « l’Instant De Luxe » sur la chaîne Non Stop People.

Dans son émission d’un format de douze minutes, Jordan y accueille différents peoples qui se confient sans langue de bois sur leur carrière, leurs projets ou parfois même leur descente aux enfers.

Son arrêt officiel sur Voltage

Au cours de son témoignage, Jordan nous a révélé en exclusivité qu’il ne serait plus aux commandes de son émission « Le Show De Luxe » sur Voltage à la rentrée prochaine. L’animateur a expliqué qu’il souhaitait désormais se consacrer à ses nouveaux projets télé.

« Ça fait huit ans que je suis là-bas, ça se termine et je n’y serais pas à la rentrée mais bon voilà j’ai pas mal de projets télé qui arrivent à la rentrée et je pense qu’il faut peut être parfois faire des choix (…) » explique Jordan De Luxe qui ajoute « Toutes les bonnes choses ont une fin… »

Touche Pas à Mon poste à la rentrée sans l’émission du vendredi ?

« TPMP c’est une drôle d’expérience » Jordan De Luxe

Jordan qui a été dans l’émission de Touche Pas à Mon Poste nous fait savoir que sa première participation à l’émission a été une drôle d’expérience.

« Moi quand j’ai fait cette émission, j’ai enlevé Twitter. Parce que ça part de tous les côtés. Tu as pleins de gens qui te regardent, qui t’aiment pas donc ils te le disent. Ça a été super compliqué... » nous confie ce dernier.

L’animateur précise toutefois qu’il serait en ce moment en discussion avec Cyril Hanouna et H20 productions pour son intégration dans l’émission en tant que chroniqueur pour la rentrée.

« J’en ai parlé avec Lionel Stan qui est le directeur de H20 et Cyril. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, faut voir, tout est possible. On m’a parlé de certaines choses mais je ne vais pas les dires là parce que si jamais ça se fait je vais me faire taper sur les doigts. J’ai déjà eu assez de problèmes comme ça cette année mais oui ça pourrais se faire ,pourquoi pas, faut voir. » explique l’ex-animateur radio qui précise toutefois qu’il ne fera pas l’émission du vendredi aux côtés de Benjamin Castaldi.

Par Jérémy Renard et Yohan Panam