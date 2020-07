Exclu. (Vidéo) Interview de Melanie C : La chanteuse nous dévoile ses nouveaux titres et ses nouveaux projets

Posted by Edwige C. on. Updated:

Actuellement en promotion pour son nouvel album, Melanie C. s’est confiée en exclusivité sur ses nouveaux projets et son envie très forte de remonter sur la scène avec ses anciennes partenaires qui formaient les Spice Girls !

Elle est de retour en solo sur la scène pop depuis 2020. Melanie C, que l’on ne présente plus avec son succès planétaire dans l’un des Girls Band le plus connu au monde à savoir les Spice Girls, vient de dévoiler il y a quelques semaines son tout nouveau single intitulé « Blame It On Me ».

Toujours aussi « Sporty »

Un titre dynamique dans lequel la chanteuse londonienne y incarne un personnage de combat digne des jeux vidéos comme Tekken ou Street Fighter. Un clip publié en mai dernier et qui a déjà été visionné à plus d’un millions de vues. Ce nouveau single intervient après le succès de son dernier morceau « Who I Am » dont ce dernier s’était classé dans le top 10 sur iTunes en Europe, en Amérique du Sud mais aussi au Royaume-Unis où la chanteuse a été playlistée sur Radio 2.

Face au succès, Melanie C s’était également produite depuis son home studio pour la célèbre émission The Late Late Show with James Corden ainsi que pour l’émission The One Show sur BBC 1.

Melanie C : « Ça m’a manqué de voyager pour visiter de merveilleux endroits comme Paris ! »

Malgré le confinement et la période plutôt compliquée du confinement avec la gestion des enfants, Melanie C a tout de même pu trouver du temps pour continuer à travailler sur ses morceaux depuis chez elle comme elle nous le confie : « Mon dieux, je veux juste dire que l’école à la maison était une véritable catastrophe ! Ça a été très difficile, j’étais très occupé. » explique Melanie qui est tout de même heureuse de pouvoir de nouveau sortir pour retrouver ses proches ou encore de pouvoir voyager. « Ça m’a manqué de voyager pour visiter de merveilleux endroits comme Paris. Je vais aussi profiter du déconfinement pour retrouver mes parents que je n’ai pas vu depuis plusieurs mois. » ajoute cette dernière.

» LIRE AUSSI – Les Spice Girls se reforment et débuteront une tournée mondiale en été !

Un possible retour sur scène des Spice Girls en 2020/2021… ?

En 2019, les Spice Girls avaient entamé une tournée intitulée le Spice World Tour UK qui avait débuté le 24 mai 2019 à Dublin (Irlande) pour se terminer le 15 juin 2019 à Londres (Angleterre). Il s’agissait de la toute première performance du groupe depuis la cérémonie de clôture des JO d’été 2012 où le girls band avait fait le show.

Cette tournée 2019 avait toutefois été faite sans la participation de Victoria Beckham qui avait décliné l’invitation, en raison d’autres projets en cours.

Si pour le moment, aucune information quant à un possible retour du groupe n’a été évoquée pour le moment, Melanie C nous explique qu’elle serait très heureuse de pouvoir de nouveau faire des concerts avec ses anciennes partenaires de scène (Spice Girls). « J’aimerais bien !» nous confie la chanteuse. Reste à savoir si les autres membres du groupe seraient également favorable. C’est la grande question qui demeure…

Par Edwige Colin