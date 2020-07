Seine-Saint-Denis : Le jeune conseiller municipal de Saint-Ouen interpellé à deux reprises

Posted by La Rédaction on

Son implication dans la vie politique n’aura pas duré très longtemps… Zakaria Zigh, jeune conseiller municipal de 19 ans sur la liste du nouveau maire (PS) de Saint-Ouen a été interpellé à deux reprises par la police.

Selon Le Parisien qui révèle l’information, le jeune homme qui se trouvait en 27e place sur la liste du nouveau maire, Karim Bouamrane, a été appréhendé par la police ce samedi 4 juillet en début de soirée sous le pont Alexandre III de Paris après avoir été pris en flagrant délit « en train de rouler un join ».

France 3 rapporte de son côté que ce dernier était également en possession de 50 grammes de cannabis lors du contrôle.

Zakaria Zigh avait déjà fait l’objet d’une première interpellation alors qu’il circulait sur un scooter volé dans les rues de Saint-Ouen. Le quotidien précise que le benjamin de l’équipe municipale avait été placé en garde à vue avant d’être relâché après avoir fait l’objet d’un rappel à la loi.

Informé des faits, le maire (PS) de la commune de Seine-Saint-Denis, Karim Bouamrane, élu avec 38.08 % des voix a déclaré à nos confrères : « Je lui ai demandé de se mettre en retrait de la vie politique municipale. » avant que ce dernier n’ajoute « Je suis pleinement attaché à l’intégrité et à la probité de mon équipe. Je le convoquerai au plus vite pour qu’il puisse s’expliquer et je prendrai les mesures qui s’imposent afin que cet acte répréhensible ne jette pas l’opprobre sur une équipe qui s’est comportée de façon exemplaire pendant la campagne. »

