5 livres pour s’évader pendant la crise sanitaire

Posted by La Rédaction on

[Contenu Sponsorisé]

Les livres sont de parfaits compagnons de voyage. Malheureusement, à l’heure actuelle, la crise sanitaire causée par le Covid-19 nous empêche de partir en vacances et nos escapades estivales nous manquent. Ces cinq livres vous permettront de quand même vous envoler vers des contrées éloignées. Dépaysement garanti !

Sur la route de Jack Kerouac – États-Unis

Ce roman culte de Jack Kerouac emmène les lecteurs dans un road trip à travers tous les États-Unis, tout comme les protagonistes du livre Sal Paradise et son ami Dean Moriarty.

Leur épopée débute à New-York, où ils se rendent dans l’un des lieux favoris de la Beat Generation, dans le quartier de Greenwich Village. Ensuite, ils traversent le pays d’est en ouest, en passant par, entre autres, Chicago et Denver. Le roman se termine à San Francisco, sur la Telegraph Hill, d’où la vue sur la baie est à couper le souffle.

Apprenez-en davantage sur ce voyage au pays de l’Oncle Sam

Les Sept Soeurs de Lucinda Riley – tous les continents

Maia, Ally, Star, Cece, Tiggy et Electra sont six soeurs qui ont grandi en Suisse avec leur père adoptif, Pa Salt. Après le décès de dernier, chaque soeur tente de retracer son histoire et de découvrir pourquoi elle a été adoptée. La série compte 6 romans, qui se déroulent tous dans une autre partie du globe. Maia est née au Brésil, Ally en Norvège, Star en Écosse, Cece en Australie, Tiggy en Espagne et Electra aux États-Unis. Ces femmes au passé extraordinaire découvrent tour à tour l’histoire de leurs ancêtres tout en en apprenant davantage sur elles-mêmes. Une chose est sûre, dès que vous ouvrez le premier livre, vous ne pourrez plus vous arrêter !

Je voulais retrouver ma mère de Saroo Brierley – Inde et Australie

Saroo a cinq ans le jour où il se perd dans une gare indienne alors qu’il est en train de ramasser des pièces. Voulant rentrer chez lui, il monte à bord d’un train, qui le mène à Calcutta, très loin de sa famille. Il se retrouve seul dans cette immense ville et tente de retrouver sa mère, en vain. Il n’a pas de papier et ne connaît pas le nom de la ville d’où il vient. Après avoir erré quelques semaines dans les rues de la mégapole, il est recueilli par un orphelinat, puis adopté par un couple australien. À l’âge adulte, Saroo décide de retracer son parcours pour retrouver les siens. Après 25 ans, il rentre enfin à la maison et les retrouvailles sont des plus émouvantes.

La Ferme africaine de Karen Blixen – Kenya

Les récits poétiques de Karen Blixen sur le Kenya font référence à des paysages vastes et luxuriants et éveilleront très vite en vous le désir de voyager. La trame de ce roman se déroule à la campagne et raconte comment la baronne danoise Karen Blixen y gère ses plantations de café. Pendant son séjour, elle rencontre à la fois des populations indigènes et des Européens.



Karen Blixen a vécu 17 ans au Kenya et a décidé de laisser son empreinte dans le pays. Sa maison a été transformée en musée, dans lequel les visiteurs peuvent admirer ses peintures, ses meubles et les vestiges de ses plantations de café.

Non loin de là, se trouve le parc national de Tsavo, l’une des plus grandes réserves naturelles du Kenya. Les safaris dans cette région permettent d’observer les Big Five, les cinq mammifères à absolument voir dans le pays.

Si vous souhaitez vous envoler pour le Kenya après la crise sanitaire, n’oubliez pas qu’un visa est obligatoire.

Orgueil et Préjugés de Jane Austen – Angleterre

Orgueil et Préjugés raconte l’histoire d’Elizabeth Bennett, qui a quatre soeurs et qui vit dans la campagne britannique au début du 18e siècle. Pour rédiger ce roman devenu un classique, Jane Austen s’est inspirée des paysages anglais, bien que les villages du livre soient fictifs. Le livre relate l’histoire entre Elizabeth et M. Darcy, un célibataire qu’elle trouve arrogant et prétentieux. Elle découvre rapidement qu’il ne faut pas toujours se fier à ses premières impressions.