Découverte. La chanteuse AnnSo dévoile son nouveau single éco-engagé « A Simpler Way of Life »

Vous ne l’a connaissez peut être pas mais son timbre de voix ne vous laissera pas indifférent. La chanteuse, auteure-interprète, franco-anglaise, AnnSo vient de dévoiler son dernier titre.

Depuis le 19 juin, son titre « A Simpler Way Of Life » est disponible sur toutes les plateformes (Deezer, Youtube, Spotify…). Ce dernier qui se veut également éco-engagé est disponible en version clip sur la chaîne Youtube de l’artiste.

Le clip d’une durée de près de 4 minutes, est une vidéo animée, engagée pour l’environnement. Clip qui a déjà été soutenu par l’Ambassade de Suède.

Qui est Annso ?

AnnSo est une jeune femme pétillante de 34 ans, pleine de vie et de spontanéité qui allie son travail de chanteuse avec son rôle de maman. Née en France, elle a cependant grandi dans de nombreux pays du Monde, notamment au Vanuatu, au Congo, en Côte d’Ivoire, en Belgique, en France, en Angleterre et plus récemment, en Espagne !

Toutes ses expériences l'ont dessinée an tant qu'artiste, forgeant son expérience et ses émotions. Dans sa chanson « Come With Me », on entend même des djembés plutôt que de la batterie, pour raisonner avec les rythmes de son enfance.

Une artiste aux multiples talents

Avec des débuts en piano-voix, AnnSo est très vite rattrapée par ses influences musicales variées: La musique africaine, le rap, la soul et l’électro sont aujourd’hui tous présents dans son premier EP Planet of Love. Elle s’est associée pour cet album avec Victoria Oldfield, réalisatrice et co-auteure de tous les titres. Les chansons ont toutes été enregistrées près de Londres dans le studio de Mike Oldfield, repris aujourd’hui par son fils Luke.

Planet of Love sortira au second semestre 2020 et il est rempli de chansons d’amour: l’Amour de la Planète, l’Amour d’un soir, l’Amour véritable, l’Amour de soi et l’Amour envolé…Alliant humour et mélodies douces et rythmées, elle aime à penser qu’elle chante en anglais, des chansons françaises…Son premier single A Simpler Way of Life est une vidéo animée, engagée pour l’environnement.

AnnSo nous conseille et nous rappelle, avec sa voix douce, des gestes simples pour diminuer notre pollution quotidienne.

