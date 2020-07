Youtube ferme les deux chaînes de l’essayiste d’extrême droite Alain Soral

Posted by La Rédaction on

Après avoir supprimé la chaîne de Dieudonné, la plateforme Youtube a fermé les deux chaînes d’Alain Soral, ce lundi 6 juillet.

Les deux chaînes de l’essayiste d’extrême droite, Alain Soral ont été supprimées ce lundi 6 juillet comme l’a fait savoir la branche française de sa maison mère, Google.

Ces fermetures interviennent une semaine après celle de l’humoriste militant, Dieudoné, pour « enfreintes répétées aux conditions d’utilisation » de la plateforme américaine.

Alain Soral disposait jusqu’à ce lundi, deux chaînes. « ERTV Officiel » (« Egalité et réconciliation ») et « ERTV International » en référence au nom de son site internet.

Sa première chaîne comptait plus de 1200 vidéos à son actif et 185.000 abonnés. Cette chaîne avait même cumulé plus de 80 millions de vues depuis sa création en 2010 comme le souligne Le Monde. La deuxième chaîne ne comptait toutefois qu’une quinzaines de vidéos et près de 3200 abonnés pour un total de cumul à 260.000 vues.

Des chaînes fermées à la suite de contenu incitant à la haine

Sur la plateforme Youtube qui désormais détenue par le géant Google, lorsque nous tentons d’accéder encore à ces chaînes, le message suivant apparaît : « Ce compte a été clôturé suite à des manquements graves ou répétés aux règles de YouTube interdisant l’usage de contenu incitant à la haine. »

De son côté, Google France précise qu’Alain Soral « ne pourra pas recréer de chaîne sur YouTube. » L’homme pourra toutefois être visible dans des vidéos publiées sur la plateforme américaine si ces dernières respectent les conditions d’utilisation, rapportent nos confrères du 20 Minutes.

