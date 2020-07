Traduction urgente : Caractéristiques et nuances

Posted by La Rédaction on. Updated:

[Contenu Sponsorisé]

Selon les notes des experts, la part importante du marché de la traduction est constituée par les traductions urgentes. En quoi ils diffèrent des services ordinaires. A quel moment pouvons-nous avoir besoin de services de traduction urgents ?

La traduction urgente – qu’est-ce que c’est, et quand est-elle nécessaire?

Pour une personne ordinaire, une traduction urgente est une tâche qui doit être effectuée rapidement. Les professionnels utilisent, en général, une définition plus précise. On a l’impression que le traducteur moyen peut traduire huit pages maximum, avec environ deux milles caractères. Toute quantité dépassant ce quota ou les deux à la fois, est ainsi apellé la traduction urgente.

La plupart des traducteurs évaluant l’urgence par la combinaison de caractères. Donc, si le texte est petit, mais qu’il faut le traduire en 12 langues le lendemain, malgré le volume, une telle traduction serait considérée comme urgente.

Quand le client a besoin de traduction urgente ? Tout d’abord, il s’agit bien sûr de diverses situations de force majeure, même de traduire un document pdf. Vous devriez par exemple recevoir un document à traduire il y a une semaine, mais il a été envoyé aujourd’hui. Alors, il convient de chercher toutes les façons possibles pour traduire le texte nécessaire le plus vite possible.

Vous pourriez avoir besoin de services de traduction urgents si le document est très important, pour les affaires, par exemple. Mais dans cas où les documents proviendraient d’un équipement sophistiqué, chaque jour d’absence de documents entraîne des pertes financières. Ou dans le cas où le document a une période pour laquelle il devient absolument invalide.

Traduction urgente: marges et difficultés

La première difficulté survenant lors de la traduction urgente – c’est le prix. En s’adressant dans les diverses agences de traduction, la marge d’urgence peut atteindre 50% ou même plus encore. Et de plus, plus le volume de travail est grand, plus la marge est élevée. Les études de marché attestent que la répartition des marges dans les différentes agences est assez élevée. Mais c’est peu importe à quel point les délais sont serrés, car il vaut mieux ne pas rencontrer la première société qui se présente à vous, mais en vérifier 3 voir 4 maximum. C’est très probable, que l’on puisse trouver un service approprié offrant le meilleur prix.

Parmi les freelances, il existe un tel proverbe: « Rapidement, efficacement, bon prix – sélectionner juste deux points.» Il est tout à fait juste si l’on parle du marché de la traduction. Vous trouverez un service de traduction urgent offrant un tarif pas cher et vous obtiendrez le texte entre vos mains après une courte attente … Et puis – vous obtiendrez le deuxième problème – on parle ici de la qualité. Le texte a été traduit par Google Translate et a été corrigé à la hâte, car il contient des termes qui sont traduits maladroitement … Vous voyez ?

Il existe en effet deux façons principales pour les sociétés d’effectuer des traductions urgentes. La première consiste à charger tout le volume du texte dans Google Translate puis le relire superficiellement. Cela peut marcher pour traduire des textes simples, mais pas pour les documents plus complexes. Ce service est bon marché, car seuls les services de correction sont payés en fait. La seconde – c’est quand la tâche est divisée entre quelques traducteurs. Le prix pour la traduction d’un tel texte est beaucoup plus cher, mais cette résolution sera meilleure. Mais alors quoi choisir ? Vous pouvez vous poser la question au service de contact de la société où vous vous adressez. En général, il vaut mieux agir selon la situation qui se passe: peut-être qu’il ne faut pas économiser sur la traduction des documents les plus importants ?