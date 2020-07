Posted by Jérémy R. on. Updated:

Après plus de deux mois de fermeture, le parc a rouvert ses portes ce mercredi 15 juillet.

Un accueil triomphal ! C’est ce qu’on vécu les premiers visiteurs qui se rendaient au parc Disneyland Paris ce mercredi après la réouverture officielle du parc.

Ces derniers ont été applaudis ce matin par les salariés du parc qui étaient placés à l’entrée en plus des nombreux personnages qui les accueillaient. Des visiteurs qui peuvent donc de nouveau profiter pleinement du parc d’attraction en respectant bien entendu les nombreux protocoles sanitaires mis en place.

« Journée exceptionnelle, je me suis senti privilégié – il y a une re-découverte du parc métamorphosé en mode « COVID » – on est loin de l’époque où ont se marchais dessus ^^. Disney a su nous souhaiter bon retour avec toutes les dispositions qu’il fallait et l’accueil qui va avec. » nous fait savoir Cody, un fan du parc qui a pu y accéder une journée avant l’ouverture officiel. En effet, le parc proposait deux journées réservées uniquement aux détenteurs de Pass annuels.

Quelques aménagements ont été mis en place dans certaines attractions afin de faire respecter les gestes barrières. « Dans Indiana Jones je voyage seul dans un wagon de 4 personnes. Dans pirate des Caraïbes, je suis seul dans ma rangée et tout le monde est éloigné d’une rangée. » nous précise le jeune homme.

Le parc redémarre donc son activité petit à petit avec une faible affluence puisque Disneyland Paris limité ses entrées qui sont disponibles uniquement sur réservation.

Par Jérémy Renard