Aya Nakamura dévoile son nouveau titre « Jolie nana »

La chanteuse de 25 ans originaire du Mali qui a cartonné avec son tube à succès « Djadja » vient de dévoiler un nouveau titre qui s’annonce très prometteur !

Ils attendaient depuis plusieurs jours de pouvoir écouter ce nouveau morceau ! Les fans de la chanteuse étaient au rendez-vous ce jeudi soir 00h00, sur les réseaux sociaux pour découvrir un extrait du nouveau single d’Aya Nakamura, à savoir « Jolie nana ».

Ce nouveau titre débarque deux après le succès de Djadja et Pookie qui a fait danser nombreux de ses plus grands fans qui suivent le parcours de la chanteuse qui avait sorti un premier album en 2017 qui s’intitulait Journal intime. Un album qui a depuis été certifié disque de platine.

Mon nouveau single " Jolie nana " est disponible ☀️❤️ https://t.co/yoPoXqMvBu pic.twitter.com/gycpa08VZM — Aya Nakamura (@AyaNakamuraa) July 16, 2020

Ce nouveau titre est disponible en intégralité sur la page Youtube de l’artiste mais aussi plusieurs plateformes de streaming comme Deezer, Spotify ou encore Apple Music.

Les clips de la chanteuse cumulent des millions de vues sur sa page Youtube. C’est le cas de ses clips Djadja (plus de 600 millions de vues) et Pookie (plus de 200 millions de vues.)

Le phénomène Aya Nakamura n’a pas fini de faire parler de lui.

