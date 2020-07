Floride : Un ballon perturbe le passage d’un cheval pendant la parade au parc Disney World

Posted by La Rédaction on. Updated:

La parade de la princesse Merida perchée sur son cheval ne s’est pas déroulée comme prévu ce samedi 11 juillet dans un parc Disney d’Orlando en Floride (USA).

Dans une vidéo filmée le jour de la réouverture du parc Magic Kingdom d’Orlando, le cheval de la princesse Merida s’est emballé pendant la parade de Disney.

Sur celle-ci on peut-y voir la célèbre princesse du célèbre film d’animation Rebelle, perchée sur un impressionnant cheval qui parade sur la célèbre rue du parc, Main Street, lorsque l’animal va soudainement perdre ses moyens. En cause : un ballon de Mickey, perdu quelques instants plus tôt par un enfant, qui est venu s’emmêler dans les jambes du cheval.

La princesse saute du cheval

Ce dernier est alors devenu hors de contrôle, donnant ainsi du fil à retordre aux employés du parc qui s’y sont mis à plusieurs pour ramener le canasson à la raison. Par mesure de sécurité, la princesse qui montait l’animal a été contrainte de sauter du cheval alors que celui-ci continuait à se cabrer.

Malgré cet incident, la parade a pu continuer comme-ci de rien n’était. Fort heureusement, l’animal n’a pas été blessé. L’actrice qui en a été quitte pour une belle frayeur se porte également bien.

