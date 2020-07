Cinq enfants décèdent dans un dramatique accident sur l’autoroute A7

Posted by La Rédaction on. Updated:

C’est un terrible accident de la route qui s’est produit ce lundi soir sur l’autoroute A7 à hauteur d’Albon (Drôme).

Un grave accident de la route s’est produit ce lundi en début de soirée sur l’autoroute A7 non loins d’Albon. Le bilan est lourd puisque cinq enfants âgés de 3 à 14 sont décédés et quatre autres personnes qui se trouvaient dans le même véhicule, ont été transportées dans un état grave à l’hôpital.

Les membres d’une famille recomposée ?

Pour le moment, les circonstances de ce terrible accident ne sont pas connues. La police et les secours sont sur place et les investigations sont en cours. Selon les premiers éléments rapportés par France Bleu, neuf membres d’une famille recomposée se trouvaient dans un véhicule Renault Scénic qui circulait sur l’A7 quand la voiture aurait fait une sortie de route. Cette dernière a terminé sa course sur le toit et en feu dans un champ non loin des voies. C’est le deuxième accident mortel qui se produit sur cette portion d’autoroute sur la même journée.

Les trois adultes et un enfant qui sont parvenus à s’extraire du véhicule en feu, souffriraient de graves brûlures. Ils se trouvent actuellement en urgence absolue.

Le ministre de l’Intérieur doit se rendre sur place cette nuit

Suite à ce terrible drame de la route, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin s’est exprimé sur son compte Twitter : « Vive émotion suite au terrible accident survenu sur l’A7, dans la Drôme. Mes premières pensées vont aux familles des victimes et aux blessés. » a déclaré ce dernier qui a précisé qu’il se rendait immédiatement sur place en compagnie du ministre Délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari.

