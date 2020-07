États-Unis : Une mère et son fils vont dans l’enclos des alligators pour récupérer… un portefeuille

Posted by Jérémy R. on. Updated:

La scène à peine croyable s’est déroulée ce samedi 18 juillet au Zoo Safari North Wildlife Park à Brainerd dans le Minnesota.

Plusieurs visiteurs ont été stupéfaits de voir qu’une mère et son fils ont sauté par dessus la clôture des alligators pour récupérer un portefeuille qui était tombé par accident.

Sur les images filmées par les témoins, on peut-y voir la mère de famille tenter d’éloigner les reptiles qui se trouvent dans l’eau, à l’aide d’un bâton pour y récupérer son portefeuille tandis que son fils se trouve à ses côtés.

un comportement inacceptable pour le zoo

Fort heureusement, ils n’ont pas été blessés mais ont toutefois pris des risques inconsidérés. La direction du zoo n’a quant à elle pas du tout appréciée le comportement des deux visiteurs. Si aucun salarié n’était présent au moment de l’incident, le parc animalier qui a eu écho de cette vidéo devenue virale sur les réseaux, annonce qu’il compte porter plainte contre cette mère de famille irresponsable pour « mise en danger d’un enfant. », si cette dernière est identifiée par la police.

Les responsables du Zoo Parc qui précisent que les clôtures et les signalétiques sont présentes pour protéger les visiteurs mais également les animaux.

Sur Facebook, Ashlynn Curtis qui se trouvait au Parc animalier et qui a été témoin de la scène a déclaré : « Je suis allé au zoo aujourd’hui et une femme a déposé son portefeuille dans l’enclos d’alligator. Elle est donc allée à l’intérieur de l’enclos pour l’obtenir ainsi que son enfant. Pendant ce temps elle lui crie dessus que c’est la faute. C ‘ était honnêtement la chose la plus dingue que j’ai jamais vue. »

