(Vidéo) Des jeunes font une bataille de mortiers dans un RER

Une vidéo publiée ce mercredi 22 juillet sur Twitter, montre des jeunes s’amuser à tirer des mortiers dans un RER.

Dans un tweet publié sur les réseaux sociaux par l’internaute @DeltaMike59, on peut-y voir plusieurs jeunes, soit-disant originaires de la Courneuve (selon l’auteur), s’amuser à tirer des mortiers tout en se coursant dans un train du réseau SNCF.

« Une bande de La Courneuve décide de faire une bataille rangée avec des artifices (fusées et mortiers) au sein même d’un transport en commun. Les usagers devront subir ces « incivilités » sans broncher. » précise ce dernier.

Dans cette même vidéo dont on ignore pour le moment la date des faits, on peut-y entendre l’un des jeunes crier : « Hey venez ma gueule, la Courneuve ouaiii (…) » avant qu’un homme qui pourrait être un des passagers du train, demande à ces derniers de se calmer. Selon les dires de l’auteur du tweet que nous avons contacté, la scène qui a été filmée et diffusée sur le réseau social Snapchat avant d’être relayée sur Twitter, se serait produite sur la ligne H du Transilien qui relie les stations de Paris-Nord à Creil/Luzarches. « La ligne est clairement reconnue, des collègues travaillant dans les transports. » nous précise *Eric qui nous explique être policier.

De son côté, la SCNF a immédiatement réagi à la suite de cette vidéo. « Bonjour, pouvez-nous nous indiquer la date, l’heure et le numéro du train concerné afin que nous puissions transmettre votre message aux équipes concernées ? » répond cette dernière à l’auteur du tweet.

La SNCF qui rappelle à ses usagers que « La sécurité et le bien-être de nos voyageurs restent nos priorités. Nous avons mis en place un numéro gratuit disponible 24/24h pour nous alerter et recevoir de l’aide dans les meilleurs délais : le 3117 par tél. ou 31177 par SMS. En cas de besoin, n’hésitez pas à y avoir recours. »

« Nous condamnons fermement ces agissements. » a fait savoir de son côté la RATP.

Une enquête est en cours. Selon France 3, la SNCF devrait porter plainte.

*Le prénom a été changé

