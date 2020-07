Coronavirus. Le Puy du Fou limite ses visiteurs après un spectacle ayant accueilli près de 12.000 spectateurs

Posted by Jérémy R. on

Le parc a annoncé il y a quelques heures, limiter son célèbre spectacle « Cinéscénie » à 5000 spectateurs après des images diffusées sur les réseaux sociaux montrant près de 12.000 personnes dans les tribunes.

Le parc historique français de Vendée a créer une vive polémique il y a quelques heures sur les réseaux sociaux, après des images montrant près de 12.000 personnes assisent dans les tribunes, sans distanciation, assister au spectacle phare du parc à savoir la « Cinéscénie » en pleine épidémie de Covid-19.

Sur les images diffusées dans un reportage de France 2, on peut-y voir les spectateurs, répartis dans les trois tribunes du spectacle qui sont séparées par des plaques de plexiglas. Si pour le parc, ces mesures suffisent, les internautes se disent quant à eux scandalisés par le non-respect des distanciations. D’autant plus que bon nombre de spectateurs présents dans les gradins ne sont pas équipés de masque comme l’impose le parc.

Le Puy du fou a accueilli 12000 spectateurs hier soir #JT13H pic.twitter.com/8rk7uWyYBg — Info France 2 (@infofrance2) July 25, 2020

Les internautes qui sont nombreux à s’inquiéter à une reprise rapide du virus, à cause de ces rassemblements massifs. « C’est du n’importe quoi et une bande d’inconscients qui vont venir pleurer quand tout sera refermé. Que font les pouvoirs publics ? Peut être attendez-vous encore d’avoir bien plus de contamination ? » s’inquiète Coléric45 sur Twitter après la diffusion du reportage.

Le parc va désormais limiter ses représentations à 5000 personnes

Face à la polémique après la diffusion de ce reportage, Le Puy du Fou a annoncé ce dimanche qu’il allait prochainement limiter à 5000 le nombre de spectateurs de son spectacle joué par des centaines de bénévoles.

Dans un communiqué publié sur Twitter, le parc explique : « En concertation permanente avec l’Etat, le Puy du Fou a ouvert la Cinéscénie en 3 tribunes dans le respect du protocole sanitaire visant à garantir la sécurité de ses spectateurs. » avant d’ajouter « Ce dispositif semble susciter des inquiétudes qui pourraient nuire à la sérénité de nos futurs spectateurs. En conséquence, la Cinéscénie n’accueillera pas plus de 5 000 spectateurs dès sa prochaine représentation. »

Le Puy du Fou qui a été élu plusieurs fois meilleur parc d’attraction du monde, a attiré plus de 2.3 millions de personnes en 2019. Fermé pendant plusieurs mois à la suite de l’épidémie du coronavirus, le parc avait pu rouvrir ses portes le 11 juin dernier.

Par Jérémy Renard