L’humoriste Elie Semoun lance un appel à témoin pour tenter de retrouver Tiphaine Véron

Posted by Jérémy R. on

La jeune femme de 36 ans est portée disparue depuis le 29 juillet 2018 (soit près de deux ans jours pour jours) alors qu’elle se trouvait à 150 kilomètres au nord-ouest de Tokyo.

Ce 24 juillet, l’humoriste Elie Semoun a souhaité utiliser sa notoriété sur les réseau sociaux pour aider une famille originaire de Poitiers qui tente de retrouver leur fille portée disparue depuis maintenant près de deux ans.

Le 29 juillet 2018, cette touriste poitevine n’avait plus donné signe de vie alors qu’elle trouvait dans la ville touristique de Nikkō (Japon) connue pour ses sanctuaires shinto et ses temples bouddhistes.

« Cette vidéo c’est un peu une bouteille à la mer mais on ne sait jamais les réseaux sociaux ça sert à ça aussi. »

La jeune femme de 36 ans avait été aperçue pour la dernière fois dans son hôtel à l’heure où elle prenait son petit-déjeuner. La famille de Tiphaine s’est rendue sur place à plusieurs reprises pour tenter de retrouver la jeune femme, et en multipliant les appels à témoins mais sans succès.

« Cette vidéo c’est un peu une bouteille à la mer mais on ne sait jamais les réseaux sociaux ça sert à ça aussi. » explique l’humoriste dans une vidéo qu’il a posté sur twitter pour aider la famille à retrouver la jeune femme. « Il y a deux ans, Tiphaine a disparu. Elle était au Japon dans une ville qui s’appelle Nikkō et plus personne n’a de ses nouvelles. Sa famille est désespérée , sa sœur, sa mère, ses parents. » poursuit Elie Semoun qui ajoute : « Si vous avez entendu parler d’elle, si vous avez un signe, si vous avez un message à laisser à sa sœur, je vais vous laisser son adresse email et son Insta. Faites lui signe. » conclut l’humoriste qui espère que ce message ne sera pas une fois de plus une bouteille à la mer.

info@unispourtiphaine.org pour toute info sur Tiphaine ou @MissingTiphaine ou son Insta : @tiphaine_veron pic.twitter.com/3j4Ack47sQ — elie semoun (@SemounElie) July 24, 2020

Si vous disposez de quelconques informations sur Tiphaine Véron, veuillez prendre contact avec la famille à l’adresse suivante : info@unispourtiphaine.org ou sur le compte Instagram : @tiphaine_veron.

